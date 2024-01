Aitana se está convirtiéndose en una de las artistas españolas con más proyección internacional. La de Barcelona llena todos sus conciertos y su última gira por Latinoamérica ha sido todo un éxito. Sus canciones no dejan de sonar y cada vez son más los artistas que quieren colaborar con ella.

Rels B, Danna Paola, Katy Perry, Nicki Nicole, Sebastián Yatra... son algunos de los cantantes que se suman a la lista de compañeros de profesión que han colaborador con ella en algunos de sus éxitos más sonados. Pero su crecimiento parece no tener límites y su salto más internacional estuvo a punto de ser una realidad.

Desde el año 2019 Aitana colabora en algunas canciones junto a Cali y El Dandee. Los hermanos han formado parte del proceso de composición de algunos de sus temas más sonados y también de su relación musical con Travis Barker.

Tal y como ellos mismo confesaron en una entrevista en 'Los 40 Colombiana', Aitana y Travis Barker, el mítico batería de Blink-182, tenía preparada una colaboración.

"Convencimos a Aitana de hacer una canción con un tipo de sonido del que íbamos a hacer un featuring. Hicimos una canción con batería, con un beat al final de Travis Baker. Conseguimos el contacto de Travis. La canción ya estaba hecha, íbamos a grabar el vídeo y teníamos fecha", comenzaron explicando.

"Travis Baker oyó la canción y dijo que tocaba en ella. Pidió unos requerimientos, pero no fue una cosa loca. Era algo que se podía hacer. Yo se lo dije a Aitana y le pareció cool, ella no es fan de Blink, pero le pareció cool. En ese momento Travis era muy conocido, pero no tanto, y dijo que sí, pero la disquera dijo que no", terminan diciendo.

Una decisión de la discográfica truncó esta colaboración que podría haber sido uno de los proyectos más internacionales de Aitana.