Dos años después de anunciar su retirada por sorpresa, Enrique Ponce vuelve a los ruedos. Será este 2024 cuando reaparezca en plazas especialmente significativas en su carrera, en las que toreará por última vez antes de decir adiós al mundo del toro.

Una de las más especiales, la de Valencia, su ciudad natal, donde ha asistido a la presentación del cartel de las Fallas 2024 tras varios meses alejado de los focos y volcado en su preparación física para darlo todo de sí antes de cortarse la coleta definitivamente.

Un acto en el que se recordó al recientemente fallecido Paco Arévalo -también valenciano y muy aficionado a los toros- y al que Ponce ha asistido sin su novia Ana Soria, con la que tras cuatro años de relación vive uno de los momentos más dulces de su vida.

"Va a ser mi última tarde como torero y yo quería que fuera Valencia. Echo la vista atrás y parece todo como un sueño (...) Empecé muy jovencito y lo que siempre he hecho toda mi vida ha sido torear, vivir el toreo, y eso es lo que he hecho toda mi vida y aunque me vaya el torero no morirá nunca" ha confesado emocionado durante la presentación, asegurando que aunque suene a tópico, "no podría imaginar todo lo que yo he conseguido a lo largo de estos años".

"Me he dado cuenta de que ha pasado cuando dejé de torear, que lo hice un día para otro. Han pasado 2 años, he estado desconectado, a lo mejor me hacía falta también, cuando miraba para atrás yo pensaba '¿yo he sido capaz de hacer todo eso?' una cosa extraña. Y cuando ves esto en el tiempo te das cuenta de lo que has conseguido realmente" ha reconocido.

Tras la presentación, Enrique ha atendido a las cámaras de Europa Press y nos ha hablado de la "ilusión" con la que afronta esta temporada, la de su despedida: "Van a ser muy pocas corridas y sobre todo esta, aquí en Valencia el 9 de octubre, que será la última que hagamos y bueno pues, con mucha ilusión. Yo creo que va a ser una cosa bonita, ¿no? Esperemos". "Es una temporada especial porque no contaba con ello, pero al final también pensaba que era bonito hacer algo, hacer una despedida bonita y va a ser poco pero creo que muy especial" ha apuntado, revelando que espera que su adiós a los toros sea "bonito y emocionante".

Un evento en el que Ponce ha confesado que, como toda mujer de torero, Ana Soria está a su lado incondicionalmente en su decisión de volver a los ruedos aunque, como admite, está nerviosa "como es normal". "Pero me apoya, lógicamente" ha presumido.

Y una vez se corte la coleta definitivamente, ¿habrá boda con la almeriense, de quien se confiesa locamente enamorado, o cree que será su Paloma Cuevas la que de primero el paso de dar el 'sí quiero' a Luis Miguel, con el que acaba de recibir el año en un exclusivo resort de México tras celebrar las Navidades en Madrid con sus hijas y su familia?

Una pregunta incómoda a la que Enrique ha preferido no responder, dejando en el aire cómo ve a su exmujer con el cantante mexicano y si se alegra por su felicidad.