Tras una gran expectación, ya conocemos a todos los concursantes de la nueva edición de 'Gran Hermano Dúo'. Rememorando su paso por la casa de Guadalix hace años, Asraf Beno ha vuelto al concurso en el que conoció a su actual mujer, Isa Pantoja, para concursar en el programa esta vez como pareja de Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero.

Como no podía ser de otra forma, su recién estrenada mujer Isa Pantoja ha querido mostrarle todo su apoyo públicamente a través de un mensaje en redes sociales en el que ha reconocido que, al principio, no estaba muy convencida de su participación en el reality: "Aunque en un principio no me hacia a la idea de que al poco tiempo de casarme íbamos a vivir esto de nuevo, ahora ya con la de idea hecha, estoy expectante por verte disfrutar al cien por cien de esta experiencia".

Junto a una fotografía de ambos juntos, Isa Pantoja ha dejado claro que estará al lado de su marido en esta nueva aventura televisiva."Me trae muchos recuerdos verte en el mismo sitio donde nos conocimos hace cinco años.QUE GANASSSSS.DISFRUTA MUCHO! TE QUIERO!" concluye Isa en su mensaje de apoyo al hombre que ocupa su corazón en estos momentos.

Vuelta a un reality

En el concurso de supervivencia fue la hija de Isabel Pantoja la encargada de defenderle en plató y en las redes sociales, donde recibió el apoyo de muchos fans que nada más saber que el modelo volvía a la televisión han querido saber su opinión. La influencer no ha tardado en complacer a sus 'followers' y ha compartido una publicación en la que se ha sincerado acerca de lo que piensa de la entrada de Asraf a un nuevo reality.

