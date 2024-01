Desde que cumplió la mayoría de edad, Julia Janeiro ha querido apartarse de los focos. La hija de Jesulín de Ubrique ha tratado de llevar una vida discreta, centrada en sus redes sociales en las que muestra muy poco de su vida personal.

En su perfil de Instagram apenas se puede saber nada de ella, más de algunas fotografías suyas o de sus mascotas. Pero en un día especial, la influencer ha decidido romper sus propias reglas para sorprender a sus seguidores con una bonita felicitación a su padre.

El torero ha cumplido 50 años y su hija no ha dudado en regalarle unas emotivas palabras que han llamado la atención de muchos. "Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa", comienza escribiendo.

"Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener. Te amo, hasta donde la luz llegue, papá", termina. Unas declaraciones en las que muchos han visto una clara pulla a Belén Esteban y en consecuencia a su hermana Andrea Janeiro.

A lo largo de todos estos años, Belén Esteban se ha encargado de dejar claro públicamente que Jesulín de Ubrique nunca ha desempeñado el papel de padre con su hija mayor. Unas palabras con las que parece discrepar completamente Julia Janeiro en esta declaración de amor en la que muchos han leído entre líneas.

La reacción de Belén Esteban

Unas horas después de que Julia Janeiro compartiera su sentida felicitación, Belén Esteban subía, en sus stories de Instagram, una fotografía junto a su hija Andrea que se puede interpretar como una respuesta a las palabras de la otra hija del torero.

En la instantánea aparece la colaboradora junto a su hija cuando era un bebé acompañado de un 'Mi vida' y la canción 'Me haces falta' de Marc Anthony. "Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti...", se escucha en el fragmento escogido por la princesa del pueblo.

No parece una casualidad que Belén haya compartido esta fotografía justo en este momento, sobre todo, cuando no acostumbra a publicar nada junto a su hija. Aunque la cosa no quedó ahí. La colaboradora ha compartido un sentenciador comunicado a través de sus redes sociales, en el que ha lanzado unos cuantos recados al padre de su hija.

''Qué suerte tenéis que no me dejan hablar, pero, ¿sabéis qué? Que me merece la pena la palabra amor, cosa que no tenéis ninguno de los dos'', escribió.

''Si hablara, no podríais salir a la calle de la vergüenza que os daría. Pero yo calladita, que me merece más pena y, por favor, que no me llamen revistas ni medios de comunicación, porque no voy a decir nada. No por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero", anunció dando a entender que su hija Andrea le habría pedido que no entrara en esta guerra mediática.