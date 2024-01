Hace unos días Santiago Segura hacía saltar todas las alarmas al compartir una fotografía en una cama de hospital. Algunos de sus seguidores creyeron que podría tratarse de una broma porque fue justo el día 28 de diciembre, pero nada más lejos de la realidad.

Varios días después de la fotografía, el actor se ha sincerado sobre el problema de salud que padece y el motivo de su ingreso hospitalario. Y es que tuvo que someterse a una ecoendoscopia precisamente para descartar problemas en su aparato digestivo.

Los resultados han desvelado la enfermedad que padece y que lleva un tiempo generándole mal estar.

La “inocentada” de hoy…

(Por suerte nada grave… espero) pic.twitter.com/6hORO4IUP3 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 28 de diciembre de 2023

Santiago Segura ha confirmado que padece insuficiencia pancreática. "Me preocupa que no encuentren las causas del problema", ha revelado en una entrevista en la revista 'Pronto'.

Por el momento ha confirmado que los médicos no han encontrado "nada chungo" en estas primeras pruebas, a las que se ha estado sometiendo tras haber sentido molestias. De momento no le impide trabajar, pero sí admite que le resulta "bastante pesado tener trastornos digestivos y malestar de manera constante".

¿Qué es la insuficiencia pancreática?

La insuficiencia pancreática es una afección en la que el intestino delgado no puede digerir los alimentos por completo debido a problemas con las enzimas digestivas generadas por el páncreas exocrino. Esto puede suceder cuando la cantidad de enzimas que produce el páncreas no es suficiente, cuando no llegan suficientes enzimas hasta el intestino delgado o cuando existen otros problemas que impiden que las enzimas se mezclen con los alimentos o funcionen bien.

Los síntomas son mayoritariamente de carácter gastrointestinal, con signos como distensión, cólicos, dolor abdominal, diarrea, heces blandas, exceso de gas y pérdida de peso.

Si no se trata, en el largo plazo puede provocar complicaciones como desnutrición, bajos niveles de vitaminas liposolubles A, D, E y K, osteopenia y osteoporosis, problemas del crecimiento (cuando afecta a los niños), debilidad del sistema inmunitario y un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares adversos, como ataques al corazón o accidentes cardiovasculares.