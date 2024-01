Hubo bastante quorum entre ellas, al apostar por los colores negros n (Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence), blancos (Gillian Anderson) y rojos (Ayo Edebiri, Florence Pugh) con algunas excepciones brillantes, por supuesto, el look rosa Barbie de Margot Robie (o también el de Jennifer Lopez), el malva de Helen Mirren, o el verde de lentejuelas de Taylor Swift. Y, en general, las actrices que mejor nota sacaron fueron aquellas que se decantaron por una revisión más fresca y novedosa del clásico glamur de Hollywood.

Cabe destacar en esta ocasión que un buen ramillete de intérpretes masculinos fueron más allá del clásico esmoquin, arriesgando, y en casi todos los casos, ganando, con trajes de firmas de lujo en colores también rojos (sensacional Barry Keoghan).

La actriz Rosamund Pike, nominada por su papel en Saltburn, llegó a la gala con uno de los conjuntos más bellos y enigmáticos. Un alta costura de Dior, compuesto por un vestido negro con transparencias y bordados, de corte globo y largo midi.

Como no podía ser de otra manera, Margot Robbie, una de las actrices más esperadas de la noche, homenajeó a Barbie en la alfombra roja. Se inspiró en la Barbie Superstar de 1977 con un vestido hollywoodiense con volantes de red y lentejuelas.

Taylor Swift, que acudió a la gala como aspirante al nuevo premio al mejor Logro cinematográfico y de taquilla, gracias a la película de su gira The Eras Tour, fue una de las más deslumbrantes de la noche. Su elección fue un reluciente vestido verde personalizado, diseño de Sabato de Sarno para Gucci, con el pelo cayendo en cascada sobre su hombro y pendientes de diamantes.

La ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por Pobres criaturas, dio de nuevo una lección de estilo, demostrando que un vestido floral también puede ser de lo más sexi. Emma Stone apostó por un vestido beige cubierto de cristales y cuajado de flores hecho a medida y firmado por Louis Vuitton.

El protagonista de Saltburn, y su estrella revelación, también fue uno de los más elegantes de la noche de premios. El irlandés Barry Keoghan, de 31 años y profundos ojos azules, volvió a confiar en Louis Vuitton, rindiéndose al rojo combinando una chaqueta cortada a la cintura con un pantalón corte carrot. Dos piezas confeccionadas a medida que reinventan el mítico estampado damero de Louis Vuiton con los estampados príncipe de Gales y ojo de perdiz (superbritánicos, como los escenarios de la película revelación de estas Navidades).

Nominada por su canción Dance the Night, de la película Barbie, Dua Lipa desfiló con un maravillo vestido negro estilo old Hollywood y silueta sirena, de Schiaparelli (con motivo de huesos dorados bordados en el cuerpo) y unas joyas a juego muy llamativas: un collar vintage de Tiffany & Co., concretamente, sacado de su archivo de 1962.

A sus 78 años, la actriz inglesa Helen Mirren volvió a ser una de las más elegantes con un espectacular vestido malva (en tres tonos) de Dolce & Gabbana, con tirantes y un dramático chal de prima donna clásica, que combinó con un elegante moño de bailarina y unas plataformas plateadas de tacón inteligente (y cómodo).

Meryl Streep, la veterana actriz de 74 años, pisó con poderío la alfombra roja luciendo unas gafas de sol cat eyes, que le han dado a su total look de Valentino un rollito juvenil y rockero. Su elección fue un conjunto negro de lentejuelas compuesto por una falda entallada con cola y un blazer sobre los hombros. Combinó este conjunto brillante con una camisa blanca con lazada al cuello. y rematado su estilismo un clutch brillante.