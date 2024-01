No está siendo un inicio de 2024 sencillo para Bertín Osborne. Tras asegurar en la revista ¡Hola! y asegurar que no quiere ser padre del hijo de Gabriela Guillén el artista afronta el golpe por la muerte de uno de sus íntimos amigos, Paco Arévalo, el 4 de enero. No pudo arropar a la familia al contagiarse de COVID, dolencia que lo ha dejado sin voz y lo ha obligado a cancelar su primer concierto del año, previsto ayer en Alicante.