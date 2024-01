El pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne se convertía en padre por séptima vez. Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo junto al artista, después de meses de tensión entre ambos por la paternidad. La relación entre ellos no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad.

Unos días después del nacimiento del bebé, al que no ha conocido, Bertín Osborne rompía su silencio con una exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que se sinceraba sobre su paternidad y su relación con Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Esa no ha sido la única noticia que le convirtió en el programa de la semana. El fallecimiento del humorista Paco Arévalo también le puso en el punto de mira. Ambos eran grandes amigos y el Bertín Osborne no acudió a su funeral. El cantante se contagió de covid y su salud parece haberse resentido porque lejos de mejorar, el virus le tiene recluido en su casa e incluso le ha obligado a paralizar sus compromisos profesionales. Así lo explicó Kike Calleja en ‘Fiesta’.

"Estaba previsto que Bertín reapareciera después de todas las polémicas en Alicante. Estaba previsto que apareciera allí, pero no tenía intenciones de hablar con la prensa. La última hora es que no se ha recuperado de la Covid. Las secuelas lo tienen bastante fastidiado. Hoy prácticamente no podía ni hablar”, ha explicado el colaborador del programa de Emma García.

"Él también está muy afectado por la pérdida de su amigo y por no haber podido ir a despedirse de él”, ha asegurado antes de compartir el comunicado que publicaron por la ausencia del cantante en su último concierto.

"Los efectos secundarios de la Covid han hecho imposible que el señor Osborne se haya recuperado para el próximo lunes 8 de enero. Lo ha intentado todo, pero es humanamente imposible hacerlo cuando hoy apenas tiene voz para hablar”, han explicado sin anunciar una nueva fecha.