Bertín Osborne, Ana Obregón y Fran Rivera han sido los protagonistas de una semana de lo más vintage. Como las modas, los personajes top del colorín siempre vuelven. Algunos, eso sí, rezumando un olor rancio enmohecido, como si hubieran pasado las tres últimas décadas en el fondo de un armario sin naftalina ni alcanfor.

“He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré”, así anunciaba Bertín Osborne vía entrevista exclusiva en la revista “¡Hola!” su decisión de no ejercer su obligación con el bebé que acaba de dar a luz su última pareja reconocida, Gabriela Guillén. Su séptimo hijo nació el pasado 31 de diciembre, casi coincidiendo con la publicación de la revista. La entrevista la había concedido pocos días antes.

A sus 69 años ha tenido un hijo con una mujer de 33 a la que describe en la revista como “una chavala estupenda y muy decente”, a lo Gracita Morales, vaya. “Tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo”, prosigue el cantante. Un pobrísimo resumen que desemboca en el “no me toca ser padre otra vez”, como si eso se pudiera decidir, igual que tampoco podemos decidir que nos toque la lotería o librarnos de una enfermedad. Escoge no ser padre de la misma manera que elige los pantalones o el jersey que va a ponerse hoy. Igual que escogió no utilizar protección ni tomar precauciones para que su pareja no se quedara embarazada. Un hombretón rebosante de testosterona como él, le deja esa responsabilidad a la mujer, claro, porque hay que perpetuar el patriarcado donde los machitos se creen con el derecho de disponer del cuerpo de una mujer a su antojo. Además, piensa exigir una prueba de paternidad a su expareja porque “es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas. Y si se confirma que es mío, soy un tipo responsable y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo”. Vamos, que se liberará de todas sus responsabilidades pagando la cantidad de dinero que sea necesaria. Así, tal cual. Sin remordimientos. Una falsa caballerosidad que nos recuerda unos tiempos dignos de ser olvidados, donde la masculinidad hegemónica campaba a sus aires.

Un tema muy complejo

¿Pero tienen los hombres el derecho a decidir si quieren ser padres o no? El derecho de una mujer a abortar y el derecho de un hombre a rechazar la paternidad no serán nunca equivalentes. ¿Si la mujer decide seguir adelante con un embarazo y se convierte en madre, el hombre debe tener el derecho a decidir si asume los derechos y responsabilidades jurídicas que conlleva ser padre? El tema es muy complejo. Las Mamarazzis pensamos que si ambos padres fueron responsables de la concepción del niño, ambos, también, deben asumir de igual manera la responsabilidad de éste cuando nazca. Tristemente, nos olvidamos siempre del derecho del niño a ser querido, cuidado y respetado. Esperemos que el tiempo nos juegue a favor y ponga las cosas en su sitio.

El aluvión de reflexiones y críticas que ha recibido Bertín Osborne por sus declaraciones para la revista “¡Hola!” evidencian una realidad: la impunidad de la que han gozado muchos personajes del corazón “por ser vos quién sois” va llegando a su fin. Toca reeducarse, deconstruirse y reinventarse. Como a todos. Vamos por buen camino.