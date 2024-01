Si hay algo que rodea con máximo secretismo y expectación cada Nochevieja es el look que lucirá Cristina Pedroche durante la retransmisión de las campanadas. La misma discrección que tuvo que guardar durante los últimos meses el maestro zapatero gallego Marcelo Rodríguez, encargado de confeccionar los zapatos que llevó la presentadora para dar la bienvenida al año nuevo. Un calzado realizado con madera de pino gallego que al zapatero, asegura, le costó conseguir. “Fue muy bonito poder trabajar en este proyecto. No era algo complicado, pero sí que me pareció extraño a la vez que novedoso”, comenta Rodríguez, que no vio a la presentadora subida a sus zapatos hasta que encendió la televisión para seguir las campanadas con su familia. “No lo asumí hasta verlo por televisión. Y la verdad es que quedaban muy bonitos”, celebra.

Fue la diseñadora Paula Ulargui, con la que ya había trabajado anteriormente, la que contactó con el zapatero “hace ya bastante tiempo” para encargarle la realización de los zapatos que complementaban el vestido biodegradable que lució Pedroche la pasada Nochevieja. “Ya había trabajado antes con ella, y se puso en contacto conmigo para esta tarea. Sabía que iban a ser para Pedroche, pero tampoco le di mayor importancia. Nos dijeron que no podíamos decir nada y lo entendí perfectamente, porque el secretismo es parte de la magia”, recuerda Rodríguez. “Me gustó mucho la propuesta, la idea de lo biodegradable, porque va en nuestra línea de pensar, en nuestra apuesta”, explica el maestro zapatero, que en su taller de ronda de Nelle elabora a mano todo tipo de modelos, sea cual sea la necesidad o preferencias de cada cliente. “Es un oficio que se está perdiendo, ya somos la exclusividad, y con cosas como esta se pone en valor y se le da visibilidad”, celebra. Rodríguez fue el encargado de patronar la idea, dibujarlo primero en un folio y después pasarlo a la madera, “todo de forma manual”. “Hay mucho trabajo detrás, nos llevó su tiempo”, asegura. Una de las cosas que más le costó fue precisamente conseguir la madera para la elaboración del calzado. “Nos buscamos la vida para conseguirla, porque no es sencillo conseguir unos troncos de las medidas que hacían falta. Tuve que llamar a muchas puertas hasta conseguirla”, afirma. Pero el esfuerzo y el trabajo merecieron la pena. “Lucieron muy bien, tenían un mensaje sostenible y al final es algo que llega a mucha gente. Esto nos dará visibilidad, pero eso se verá con el tiempo”. En todo caso, el zapatero coruñés mantiene los pies en la tierra y cree que este éxito no va a cambiar un ápice su manera de trabajar, en una clara a puesta por el trabajo “artesanal y de calidad”. “Yo seguiré trabajando en la confección de calzado uno a uno, en la misma línea, porque quiero mantener esa esencia”, concluye.