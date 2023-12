En la generación de Internet, las noticias y los secretos vuelan, y más si vienen a cargo de personajes públicos como Rocío Flores. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco estuvo un tiempo desaparecida de la vida pública al igual que hizo su tía Gloria Camila.

Su actitud en las redes, sin embargo, es muy distinta. Allí publica diariamente el contenido que le apetece, ya sea sobre su vida privada o en actitud cariñosa con su novio Manuel Bedmar. La pareja suma ya más de seis años de relación y suponen un apoyo mutuo inquebrantable. Manuel fue el brazo al que Rocío Flores pudo agarrarse después de que su madre decidiera revolucionar el mundo mediático con su documental En el Nombre de Rocío.

Toda esta complicidad construida durante años la comparten también con sus seguidores, a los que Manuel les sorprendió con un dato que hasta él mismo desconocía después de tantos años de relación. Agarrado a la espalda de su pareja, Manuel compartió una anécdota que había vivido la madrugada anterior. "Ayer nos acostamos a las cuatro de la mañana porque vinieron unos amigos a casa. Yo de normal me duermo antes que ella, pero ayer ella se durmió antes que yo".

Hasta aquí todo normal. No obstante, no tardaría en plantearse un "problemón" para Manuel, que no está acostumbrado a ser el último en conciliar el sueño: "No veáis como roncaba ayer, increíble. Encima es sonámbula". Rocío reaccionaba con una carcajada y le pedía que siguiera con la explicación: "Una vez la desperté, le pegué con el codo o algo, no sé qué hice, y me dijo que parara ya, que no podía dormir". Acto después, la hija de Rocío Carrasco se sentó en la cama, abrió los ojos y le dijo: "Pero Manuel, vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Explícamelo", a lo que él contestó sin cortarse: "Vamos a ver, no paras de roncar".

La conversación siguió con una Flores totalmente dormida: "Pero a ver, ¿cómo que ronco? Explícamelo". Por su parte, Manuel no podía dejar de flipar con lo que estaba ocurriendo en ese momento mientras Rocío Flores seguía riéndose sin parar: "Me senté en la cama y todo".

Amor sin límites

Tal es el amor que hay entre Manuel y Rocío que hasta tienen un negocio juntos que de momento parece que va viento en popa. La creadora de contenido en redes se define como una business woman y es la creadora de un negocio de belleza llamado Farmasi.

No obstante, en su perfil no suele publicar tantas cosas junto a su pareja y cuenta con un perfil más profesional en el que posa y comparte experiencias. Eso sí, siempre hay sitio para algunas fotografías en familia.