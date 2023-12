Aitana y Sebastián Yatra han puesto punto y final a su relación. Aunque nunca llegaron a confirmar su noviazgo públicamente, se dejaron ver juntos en actitud cariñosa más de una vez. Después de semanas de rumores sobre una posible ruptura, el colombiano ha confirmado que su romance ha terminado ante los medios de comunicación.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha declarado el intérprete.

📢 Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: "En este momento los dos estamos solteros. Somos y seremos muy buenos amigos".😲 https://t.co/OIDBRzie4D… pic.twitter.com/PmtePhPOdj — Carito (@770carito) 27 de noviembre de 2023

Los rumores de crisis comenzaron cuando la catalana no apareció junto al artista en eventos como la alfombra roja de los Grammy Latinos en Sevilla, gala que Yatra presentaba, y en la boda del hermano del colombiano. Y tal y como este mismo ha confirmado, todo tenía un porqué.

Mientras el colombiano confirmaba la noticia que llevaba varios días circulando, Aitana no podía evitar la emoción en su último concierto en Bogotá. La cantante catalana se rompía y decidía sincerarse con sus seguidores sobre el momento que estaba atravesando. "Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", confesaba la joven.

Hace unos días, después de varias semanas guardando silencio, Aitana también confirmaba que su relación con Yatra había terminado anunciado que está soltera, pero es una época que está llevando muy bien y que está expectante por ver que le deparará la vida.

La pareja ha pasado página o al menos es lo que están intentando, ya que ha salido a la luz que Aitana ha decidido borrarse un tatuaje de una mariposa, que sus fans había relacionado con Sebastián Yatra. Verles juntos era prácticamente imposible y sus muestras de cariño públicas eran inexistentes en un intento de mantener la máxima privacidad en torno a su relación. Por ese motivo, los fans de la ya expareja se han quedado de piedra al ver una foto muy íntima de ambos.

Con motivo del 60 cumpleaños de Aitana, Belén, la madre de la artista, compartió una fotografía para felicitar a su marido y sin darse cuenta filtró una imagen de su hija en actitud muy cariñosa con Sebastián Yatra. Una imagen antigua que tenía en su galería, pero que ha permitido ver a los fans de ambos un momento inédito de la expareja.