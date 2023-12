Sen dúbida, o programa da pasada noite do xoves de “Land Rober” na TVG pasará á historia dun dos mellores da serie. Dous convidados estelares acudiron: os actores María Vázquez e Javier Gutiérrez. Este último, sen dúbida, asinou un dos sketches máis divertidos da emisión: cando se puxo na pel do alcalde de Vigo, Abel Caballero, imitando os seus xestos, modos de saudar e mesmo a voz.

Nesta ocasión, o programa presentaba a un matrimonio da Mariña lucense que estaba tan tranquilo na súa cama.

De súpeto, apareceron dous policías locais de Vigo que lles indicaron que eran as únicas dúas persoas en Galicia que inda non faran ver as luces de Nadal da urbe do sur. O casal confirmou que así era e a pesar de insistir e insistir os axentes negouse a acompañalos á cidade olívica.

Ante a negativa tan categórica, fixo presenza o rexidor municipal, interpretado por Javier Gutiérrez. Ao igual que fai o alcalde vigués, chegou chocando as mans ao público do programa, mesmo repartindo bicos e apertas, intercalando os xestos de victoria coas mans e sorrindo.

Se na comunicación non verbal Gutiérrez calcou o rexidor vigués, cando chegou o momento de falar a similitude foi maior ao animar a todo o mundo a acudir para ver “as luces de Vigo!”, coa entonación que emprega o alcalde acompañada a frase cada vez que a pronunciaba dun fragmento da canción “Rivers of Babylon” de Boney M.

A partir dese momento, comezou unha ardua negociación xa que a parella nin con axentes nin con alcalde quería deixar o fogar.

Como non aceptaban, o Abel Caballero de postín púxose serio e no borde da cama sentado ameazounos cun xesto de querer cortarlles o pescozo, o que foi respondido por Roberto Vilar cun cachete a Gutiérrez fora do guion, tanto que todos os actores e actrices quedaron cortados e aguantando o riso.

Finalmente, o matrimonio xa canso aceptou ir a Vigo –xusto antes Gutiérrez subiuse á cama a bailar– se non lle volvía poñer máis “Rivers of Babylon”.