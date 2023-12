El arquitecto Joaquín Torres no está pasando por un buen momento de salud. El pasado 7 de diciembre sufría un grave accidente de moto que le llevó al hospital, donde se encuentra desde entonces. Él mismo era el encargado de contárselo a sus seguidores con un vídeo en su cuenta de Instagram desde la cama.

"El pasado lunes cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente", comenzaba explicando. "Desgraciadamente, aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos “invisibles” para otros conductores."

"Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%. Disculpad mi ausencia, estos días para con vosotros, la comunidad A-cero" escribía.

Tras varios días desaparecido y a raíz de la preocupación que ha generado entre sus seguidores por su estado de salud, Joaquín Torres ha vuelto a las redes con un mensaje. "Me he decidido a hacer este vídeo porque estoy abrumado por la cantidad de mensajes de cariño y apoyo tras mi accidente. He de deciros que llevo ya nueve días aquí, me operaron ayer. La operación fue de ocho horas. Fue muy compleja, pero estoy bien", aseguraba visiblemente cansado.

"Agradecer desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, a la sanidad pública. Me emociona muchísimo hablar de esto porque he comprobado lo injusta que somos la población con este sector. Todo el personal ha sido absolutamente extraordinario. Deciros que gracias, gracias de verdad. Vuestro apoyo y vuestros mensajes me han servido muchísimo. No os contesto por razones evidentes", terminaba diciendo.

Todo ha salido bien, pero ahora le queda por delante una recuperación para poder estar cuanto antes al 100%.