“Mi padre era una pesadilla en cuanto a la violencia que suponía vivir con él, pero, para mí, la pesadilla real ha sido mi madre, con ella es con quien yo pasé la infancia y la adolescencia”. Estas son solo algunas de las incendiarias declaraciones que han provocado la guerra abierta entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Junior.

Ahora, tal y como demuestran las fotografías exclusivas de la revista Semana, la vedette ha visitado un conocido despacho de abogados en compañía de su hija, lo que confirma la ruptura total con Ángel Cristo Jr.

El hermano de Sofía Cristo ha puesto en el disparadero a su madre contando una versión de su historia completamente distinta a la que ha compartido la vedette durante su trayectoria profesional en los platós de televisión. Bárbara Rey se muestra muy seria en las imágenes en las que se ve que ha dado orden para iniciar las acciones legales necesarias contra su hijo mayor.

“Desprestigio público”

Aunque Sofía Cristo avanzaba cuál era la intención de su madre y la suya propia, no ha sido hasta ahora cuando se ha descubierto que la maquinaria ha empezado a rodar. “Calumnias, falacias, mentiras...este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias. Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor”, espetó la colaboradora de televisión. Incluido Ángel Cristo Jr. Una firme decisión que, lejos de quedarse en nada, ya se ha puesto en manos de sus abogados.

“Yo no justifico a mi padre, yo solo me arrepiento de haber dicho de mi padre cosas que yo no quería contar, mi madre me convenció de dar una entrevista en televisión hablando sobre mi padre para conseguir dinero con el que pagar mis estudios, un dinero que luego no se empleó para eso”, afirmó el hijo del domador en su última aparición televisiva.

Sin embargo, harta de seguir aguantando los golpes de su hijo, Bárbara Rey rompió su silencio en boca de un conocido periodista y ya desvelaba qué paso dará para poner coto a las declaraciones que su hijo va vertiendo en diferentes medios.

Según ha compartido Pepe del Real en Vamos a ver, Rey tiene clarísimo cómo pretende encauzar esta situación de la que no esperaba ser protagonista.

Del Real aseguraba que la artista llevará a cabo todas las medidas necesarias para defender su honor y su imagen. “Se tomarán las medidas necesarias” aseguró el periodista. “Nada más, es lo único que te puedo decir”, afirmó sobre una posible respuesta de la vedette.