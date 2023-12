Tras pasar unas primeras semanas de embarazo “no muy bien”, la cantante Gisela ha tenido que ser ingresada de urgencia. La artista, que ha pasado por dos abortos anteriormente, tan solo hace un mes que reveló a sus fans que se encontraba embarazada, y muy feliz de compartir la noticia de ampliar la familia junto a su pareja, José Ángel Ortega.

En un vídeo subido a su perfil de Instagram el sábado por la mañana, la exconcursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, ha explicado: “Aquí me están medicando y cuidando. Mañana me dan las pruebas”. Vestida con la bata del hospital y mostrando la vía en un brazo, la artista, de 44 años, ha agradecido las muestras de cariño recibidas.

A las pocas horas de este ingreso, Gisela explicaba en otro vídeo que no se encontraba bien. “Yo tengo un día regular tirando a mal. No me encuentro muy bien y tengo un problemita en el riñón, una piedra, y me está dando problemas. Solo faltaba esto”, confesaba suspirando. También reconocía estar muy cansada de no poder tener una semana “tranquilita” sin vivir ningún imprevisto. “Las hormonas no ayudan tampoco”, remachaba.