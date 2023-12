La vida de Bertín Osborne sigue dando que hablar y es que su nombre no ha dejado de resonar en los medios de comunicación desde que anunciara su divorcio con Fabiola Martínez. Primero fueron supuestas amistades especiales, luego vino el embarazo de Gabriela Guillén y ahora la famosa 'M', una mujer con la que supuestamente se ha estado viendo incluso cuando estaba casado.

Este viernes, nos encontrábamos con Norma Duval en la inauguración de 'El Rastrillo Nuevo Futuro' y hablábamos con ella sobre estas polémicas que azotan la vida del presentador y no dudó ni un momento en posicionarse a su lado: "a Bertín le quiero mucho, a Bertín, he estado con él hace poco, yo a Bertín le adoro".

Norma nos comentaba que se conocen desde "hace más de 40 años que somos amigos, que no nos vemos todos los días pero nos tenemos cariño de siempre" y defendía que "en su momento ya hizo unas declaraciones que me gustaron mucho no sé porqué le tiene que criticar cuando él dijo me voy hacer cargo si el niño es mío, pues más correcto no se puede ser" .

Además, la Socialité aseguraba que "respeto a las mujeres, soy mujer por lo cual no tengo nada que decir sobre esta persona" refiriéndose a Gabriela "a la que no tengo el gusto de conocer, pero yo como amiga de Bertín creo que él lo que ha dicho me ha gustado y por supuesto le defiendo, claro que sí".

"Bertín es una bellísima persona, estoy segura de que se va comportar como un caballero, no tengo la menor duda y le quiero muchísimo" terminaba diciendo, defendiendo a su amigo de todas las especulaciones que ha habido estos años sobre él y su comportamiento con las mujeres.

Por último, le preguntábamos por las otras posibles relaciones del presentador durante su matrimonio con Fabiola Martínez, y Norma evitaba hablar de ello: "Yo es que entrar en la vida privada de las personas sabes que no entro nunca, que no me gusta, yo soy de las que vivo y déjame vivir y vive tú" y añadía: "cada uno en la vida hace lo que le da la gana entonces quién soy yo para hablar si la gente tiene relaciones y si no, son mayores de edad ¿qué voy a opinar yo de eso, chiquilla? Para nada".