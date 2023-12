Ana Obregón ya está de vuelta en España. La actriz ha regresado después de varios meses en Miami tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra Lequio Obregón. La pequeña llegó a la vida de la presentadora tres años después de la muerte de su hijo.

Para cumplir el deseo de Aless Lequio, Ana Obregón recurrió a la gestación subrogada, una decisión por la que fue duramente criticada. Durante un tiempo la presentadora se convirtió en la protagonista de un debate que llegó a nivel nacional. Ahora, aunque ella misma ha asegurado que se ríe de las criticas, está determinación parece haber tenido consecuencia que seguramente no esperaba.

Emplear la gestación subrogada para traer al mundo ha su nieta le ha costado a Ana Obregón el apoyo por parte de algunas marcas textiles. "En los últimos meses, Ana se ha puesto en contacto con determinadas marcas y showrooms con los que no tenía ningún tipo de relación previa o esta era muy escasa, y la respuesta ha sido siempre la misma: ‘Su perfil no se adecúa a los estándares deseados por el cliente’. Algo no del todo cierto, porque las firmas consultadas visten a mujeres similares a sus características", revela una fuente al portal 'Vanitatis'.

"La polémica generada en torno a su decisión le está pasando factura a su imagen pública. A las casas de lujo solo les interesan los escándalos fashion del impacto y si son virales. Jamás entrarían o se posicionarían, en cierta parte, con un tema que ha llegado a ocupar un espacio en el debate nacional", explican.

Ana Obregón ha tenido que hacer frente a este rechazo desde que abandonó el luto. Durante los últimos años la actriz sólo vestía de negro o blanco, pero desde que la pequeña Ana Sandra llegó a su vida decidió recuperar looks coloridos, alegres y con estampados primaverales.

El veto de algunas marcas de lujo le ha hecho recurrir a otros diseñadores de su confianza como Hannibal Laguna o Rubén Hernández, autor del estilismo con el que reapareció en la presentación del libro 'El chico de las musarañas'.