Ana Obregón ha vuelto a recuperar la sonrisa tras la llegada de Ana Sandra. Su nieta ha supuesto una bocanada de aire fresco en su vida en la que ha recuperado el color e incluso algunas de sus antigüas tradiciones. La actriz ha vuelto a protagonizar su tradicional posada veraniego en la revista 'Hola', pero esta vez acompañada.

La presentadora y su nieta se han convertido en la portada de la revista, donde Ana Obregón ha concedido una exclusiva en la que ha hablado sobre estos cinco meses al cuidado de su nieta. "Si Anita no existiera, yo ya no habría vuelto", confiesa.

"He vivido cinco años en el infierno y ahora, cada vez que tengo a Anita abrazada, siento como si abrazara un trocito de cielo", asegura. "La vida, de repente, ha empezado otra vez. Tengo la tranquilidad de haber cumplido todo lo que a mi hijo le hubiera gustado hacer y se lo impidió el cáncer".

La sorpresa ha llegado cuando Ana Obregón ha hablado sobre su planes de futuro con la pequeña. "Está rodeada de tíos y primos que vienen a verla a casa. Están enamorados de ella", afirma al hablar sobre cómo la familia se ha tomado su llegada. "No le va a faltar nunca ni amor, ni dinero, ni nada de nada. Somos una piña", cuenta con orgullo.

También ha hablado sin tapujos sobre su testamento y lo que ha decidido que ocurrirá con Ana Sandra cuando ella ya no esté. "Todo está pensado desde el minuto uno. Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Ya lo he hablado con ella. Va a cuidar perfectamente de Anita cuando yo ya no esté", aclara.

Ana Obregón ha escogido a su sobrina Celia Vega-Penichet para hacerse cargo de la pequeña, pero no solo eso sino que la ha elegido también como su madrina de bautismo, ceremonia que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de septiembre.

¿Quién es Celia Vega-Penichet?

Celia Vega-Penichet tiene 30 años y es una de las sobrinas más mediáticas de Ana Obregón. Su vínculo con Aless Lequio era muy fuerte y siempre han mostrado una relación prácticamente de hermanos.

La joven es abogada de profesión. Tiene tres hermanos, con los que guarda muy buena relación y ahora, una prima que pasará a estar a su cargo su algo le pasa a Ana Obregón.