María Castro ha sorprendido a sus seguidores de Instagram anunciando que será madre por tercera vez. La actriz gallega está esperando otro hijo junto a su marido José Manuel Villanueva, con el que lleva diez años casada, y ha querido anunciarlo a los cuatro vientos.

Cuando ya cumple tres meses de embarazo ha comunicado la feliz noticia con una tierna fotografía junto a su marido y sus dos hijas Maia y Olivia en la que ya muestra su barriguita y donde señala que en unos meses pasarán a ser cinco.

"Hoy es el día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo que “entendí” que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestros corazones), para que otros entren en ellos…"

"Pues parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que solo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera."

Una noticia por la que no ha dejado de recibir felicitaciones, pero que también ha generado una duda entre sus seguidores. Desde que comunicó la noticia, la gallega no ha dejado de recibir preguntas sobre su continuidad en la serie 'La Promesa'.

"Tengo a mucha gente preocupada con qué va a pasar en ‘La Promesa’ si estoy embarazada", comenzó diciendo a través de unos stories que subió a su cuenta de Instagram a raíz del aluvión de preguntas de sus seguidores

"Pues no va a pasar nada. Tengo un productor estupendo, que lo ha adaptado todo muy bien y voy a seguir trabajando hasta el final, con la barriguita, que ya empieza a apuntar, eh", dijo mientras mostraba como está disimulando ya la incipiente barriga.

"Lo que pasa es que no se verá. Se tapará con cestas, con mesas, con sillas, con lo que sea, y hasta el final estaré aquí dando guerra, y luego volveré. Así que Pía Adarre para largo", terminó diciendo para la tranquilidad de todos los seguidores de 'La Promesa'.

Lo cierto es que no todos los seguidores de la serie están de acuerdo con la decisión de la actriz de continuar con su trabajo en 'La Promesa' y así se lo han hecho saber con un surrealista mensaje a través de su cuenta de Instagram.

María Castro compartía una historia en la que anunciaba que iba a continuar interpretando a Pía hasta el octavo mes de embarazo cuando recibió una sorprendente respuesta. "Pues qué gilipollez, ¿no? ¿No tienes hijas suficientes ya? ¿No podías esperar o quedarte embarazada cuando lo estaba tu personaje? Es que menuda actriz", escribe este usuario.

"La vida de los personajes va según como tengáis la vida los actores, ¿dónde se ha visto tremenda tropelía?", termina escribiendo a lo que María Castro ha querido reaccionar compartiéndolo en su perfil de Instagram.

"Menos mal que estoy curada de espanto...", añade ella.