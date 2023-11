Además de por su dulce voz, uno de los rasgos que más caracterizan a Aitana es su flequillo. Desde su primera aparición pública en 'Operación Triunfo' hasta día de hoy, la artista siempre ha ocultado su frente. A pesar de los diferentes cambios de looks que ha experimentado durante estos años nunca se le había visto sin flequillo hasta hace unos días.

La revista 'Vogue' compartió un vídeo en sus redes sociales en el que la de Barcelona mostraba como se preparaba para la edición sevillana del 'Alpha House'. Acompañada de su amigo y peluquero de confianza, Jesús de Paula, la cantante se dejaba ver al natural, con su cabello rojizo y, lo más llamativo, sin su flequillo, superando uno de sus grandes complejos.

"Tener flequillo es una mierda, pero, si no lo llevo, me siento bastante fea", comenta la catalana durante la entrevista, reconociendo que su frente le ha acomplejado desde que era una niña. Pero lo que no se esperaba Aitana es que precisamente aparecer de esta guisa iba a revolucionar por completo Internet.

Las imágenes de Aitana se han vuelto virales y los memes no han tardado en llegar comparándola con personajes icónicos de nuestro país, tales como Kiko Rivera.

Después de más de 24 horas siendo una de las protagonistas de las redes, Aitana ha querido cortar el tema de raíz y se ha pronunciado públicamente a través de su perfil de 'X'.

"Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real. También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande'', ha explicado. ''Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes'', ha sentenciado.

Tras sus palabras han sido muchos los usuarios de Internet los que se han disculpado y otros han aprovechado la ocasión para mandarle mensajes de ánimo y cariño.