Paulina Rubio lleva ya varios meses en los que se está abriendo en canal en diferentes programas de televisión de España. Aunque siempre da muestras de su particular carácter dejando momentos de lo más cómicos y surrealistas, la artista está compartiendo charlas de lo más íntimas.

La última que ha concedido fue a Vicky Martín Berrocal. La mexicana fue una de las últimas invitadas al podcast de la diseñadora, 'A solas con...', donde habló, entre otras cosas, sobre el fallecimiento de su madre hace un año.

"Es algo que todavía no he pasado, algo que estoy cruzando... Sigo hablando de ella en presente porque vive en mí, no voy a despedirme de ella nunca", confesó la cantante.

Precisamente hablando sobre ese tema, Paulina Rubio desveló uno de los últimos encuentros que tuvo con su excuñada Samantha Vallejo-Nájera, jurado de 'MasterChef', tras la muerte de la madre de la cantante: "Me he encontrado a mi cuñi o a mi excuñi y no me ha lo ha ni dicho. O sea, no me ha dicho: 'Joder, tía, perdón, tu madre ha muerto, lo siento'".

"Todo el mundo da por hecho que tú ya eres un roble y que no te lo tienen ni que decir. Yo sí que quiero que me lo digan", desveló, dejando algunas pistas sobre el tiempo de relación que guarda con la hermana de su expareja Colate.