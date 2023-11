La escritora Nuria Figueras y la ilustradora Anna Font entraron en el olimpo de los mejores álbumes ilustrados para niños al ganar el último Premio Compostela, convocado por la editorial pontevedresa Kalandraka. Ayer, tuvieron en Vigo uno de los encuentros con el público más experto: las lectoras y lectores más jovencitos.

Las niñas y niños que se acercaron a la librería del Casco Vello Libros para Soñar conocieron de sus autoras detalles de una obra en la que el silencio es el protagonista.

En el álbum, una raposiña se queda sola en la madriguera al marcharse su madre por un recado. De pronto, le acechan inmensidad de ideas y temores hasta que va haciéndose amiga del silencio.

Contaba ayer Figueras a este diario que la historia nació “a través de un recuerdo de cuando yo tenía ocho o nueve años. Fue la primera vez que me quedé sola en mi casa donde siempre había mucho ruido. Mi madre salió hacer un encargo. La sensación que tuve es que el silencio lo llenaba todo. Me quedé inquieta. A partir de esa idea, creé una historia que me permitiera hablar del silencio como algo positivo”.

El silencio, así, llama a la casa y entra permitiendo a la raposiña descubrir cosas de su interior para estar más a gusto con ella.

Considera Figueras que el silencio no está mal considerado en la sociedad sino que la vida “arrolladora que llevamos” con muchos estímulos “no nos acostumbra a él”.

Respecto a la propuesta que el silencio le hace a la raposiña de aprovechar la falta de ruido para escuchar sus pensamientos, Nuria apunta que “el cuento tiene más de una lectura. Por una parte, el niño que se queda solo y que tiene que aprender a no tener miedo por esto y que puede disfrutar de la soledad hasta volver la madre. Después, está el crecimiento interior, la introspección. Quizás sea un concepto abstracto para un niño pero puede entender que puede escucharse a sí mismo, relajarse y aprender”.

En cuanto a la elección de Anna Font para las ilustraciones, recordó que ya había trabajado con ella en una revista infantil. “Su estilo me gustaba muchísimo. Su creatividad es inmensa, muy potente pero al tiempo con sencillez expresando mucho con poco”.

Font, por su parte, indicó que “cuando Nuria me pasó el texto, que me encantó, y a nivel gráfico pensé que el silencio tenía que ser algo simple. Para mí, era la línea, el trazo, lo más puro. Después, lo integré en lo que me iba bien para contar la historia.Tampoco quise que la madriguera fuera una personificación de un espacio, sino una mancha”.

Respecto a la paleta de colores, indicó que eligió el amarillo para la madriguera para darle luz al hogar.