Hace unos días, Andy y Lucas se sentaban en el plató de 'El Hormiguero' y anunciaban, para sorpresa de todos, su separación por unos problemas de salud de Lucas. Tras 20 años en la música, separan sus caminos porque el cantante lleva una pequeña válvula en el corazón y lo mejor que puede hacer es parar y relajarse.

Tras esto, que ha sido una de las noticias más comentadas a lo largo de la semana, Lucas ha explotado por redes sociales, colgado un vídeo en su perfil de TikTok para quejarse de no haber sido invitados a ninguno de los actos de los Latin Grammy 2023 en Sevilla: "Me parece de no estar a la altura que un grupo como Andy y Lucas no se nos haya invitado ni a una cena".

"Los números nos avalan y no hubiese estado de menos invitarnos a una cena o a una comida" explicaba el artista, que se quejaba porque "han invitado a muchísima gente que ni canta ni son del gremio" y aseguraba que estos premios de música latina "se están convirtiendo en Fitur".

Además, el artista ha confesado que "parece que nosotros por no llevar gafas de sol ni colgantes de oro no pintamos nada en esa de clase de reconocimiento" y ha determinado que "no ha estado bien" porque "han ido todos los compañeros y por no estar nosotros en una multinacional no se nos ha invitado ni a una cena".

Sin pelos en la lengua, Lucas dejaba claro que "algo bueno hemos hecho" porque hace unos días en el plató de Pablo Motos "todo el público estaba llorando" tras anunciar su separación: "Se ve que algo bueno Andy y yo hemos tenido que hacer".

Por último, el artista ha querido recalcar que "nuestro mayor éxito es el público que tenemos, pero ha sido un gesto feo porque no sé qué más tenemos que demostrar Andy y yo por lo menos para que se nos invite a una cena" ya que "algunos reconocimientos nos lo merecemos, a todo el mundo le gusta que de vez en cuando le den una palmadita en la espalda".