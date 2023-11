Los rumores de crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez llevan varios días sonando con fuerza. La pareja podría estar atravesando un importante bache que podría poner fin a su relación después de siete años.

La prensa portuguesa ha sido la encargada de destapar esta supuesta mala charra en la pareja que podría llevarles a una "ruptura inminente". Periodistas cercanos al futbolista portugués comentaban que Cristiano estaría "harto" del nivel de vida que está llevando Georgina y que le sienten "menos estable" emocionalmente cada vez que se aleja de su madre, algo que podría estar relacionado, según apuntan, a una mala relación entre la modelo y la familia de su chico.

Daniel Nascimento, periodista y colaborador del programa 'Noite de estrelas' señaló: "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada".

A esto se suman también las informaciones que hace unos días revelaron varios periodistas e influencer en el podcast de Mtmad 'En todas las salsas'. Apuntaron que la crisis entre ellos era "totalmente real" y que habían presenciado una "movida monumental" antes de subirse a un vuelo. "Estuvieron a grito pelado", les dijeron personas que aseguran haberlo presenciado.

Después de varios días de silencio Georgina ha decidido pronunciarse para aclarar la situación. Ha utilizado su cuenta de Instagram para responder a todos los rumores con una fotografía de la luna desde su casa y añadiendo una canción de Romeo Santos. "El envidioso inventa un rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree", dice la letra.

Una reacción con la que Georgina parece querer dejar claro que los rumores en los que se han visto envueltos ella y el futbolista son falsos.