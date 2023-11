Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se divorcian. Tal y como confirman varios medios de comunicación, la cantante y presentadora estaría dispuesta a separarse de su marido, tan solo un año después de su boda.

Omar Suárez, colaborador del programa Fiesta, presentado por Emma García, confirmó la pasada semana la separación. Según el periodista, la ruptura se habría dado meses atrás y ya no vivían bajo el mismo techo, pero se habría dado en los mejores términos para ambos.

“En primer lugar, lo que me comentan es que la principal razón detrás de la ruptura es la dificultad en la convivencia entre ambos, aunque también hay posibilidad de la existencia de terceras personas. Me aseguran que él no quiere dar por terminada esta relación y está haciendo todo lo posible para recuperarla”, comentaba Omar acerca de esta separación entre Chenoa y el urólogo. La pareja no habría podido hacer frente a las diferencias en cuanto a convivencia y los horarios y calendarios complicados que ambos tienen.

Fuentes cercanas a la cantante aseguran que ella se encuentra bien animicamente y recompuesta del sabor amargo de su decisión. Sin embargo, sí teme a la expectación que la noticia de su divorcio puede generar.

La boda

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se casaron el pasado 17 de junio de 2022 en Mallorca, en la Sierra de Tramontana. Un enlace íntimo y del que apenas se conocieron muchos detalles, aunque la cantante sí compartió en exclusiva para la revista ¡Hola! algunas fotografías del emotivo evento donde se podían ver numerosos rostros del mundo del espectáculo. Entre otras cosas, el evento había servido de pretexto para reunir a algunos de los más icónicos concursantes de Operación Triunfo.