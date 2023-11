Si la excelsa escritora Edith Wharton (1862-1937) pudiera echar un vistazo a las películas y series derivadas de su obra, seguramente no tendría demasiada queja. Bette Davis protagonizó La solterona en 1939. Los titanes Martin Scorsese y Terence Davies adaptaron La edad de la inocencia y La casa de la alegría, respectivamente, en películas magistrales. Incluso su inconclusa novela Las bucaneras ha sido bien aprovechada: la BBC la convirtió en 1995 en una serie bastante aplaudida, pero lo suficiente olvidada como para que Apple no haya dudado en hacer su propia versión.

En contraste con la mayoría de dramas de época, The Buccaneers: aristócratas por amor (Apple TV+, desde el miércoles) transpira sensación de libertad. O el hambre de vida que siempre ha conllevado tener 17, 18 y 19 años, también a finales del siglo XIX e incluso aunque hayas crecido en las protocolarias clases adineradas. La más viva de nuestras heroínas es Nan St. George (Kristine Froseth), a la que conocemos en el día de la boda de su mejor amiga, Conchita Closson (Alisha Boe), con Lord Richard Marable (Josh Dylan). A los casados les espera una vida de nobleza y lujo y también tedio en Reino Unido.

En el intento de que Conchita se ajuste mejor a las circunstancias, Richard invita a Nan, su hermana mayor Jinny (Imogen Waterhouse), la Sra. St George (Christina Hendricks) y las hermanas Hemsworth, Mabel (Josie Totah) y Lizzy (Aubri Ibrag), a que crucen el Atlántico para echar un ojo al mercado matrimonial. Lo que sigue es un choque entre aristocracias, actitudes vitales, costumbres.

Nueva adaptación

Esta nueva adaptación de Las bucaneras era desde hace tiempo el proyecto soñado de Beth Willis, antigua jefa de ficción de Channel 4. “Iba por todas partes con una copia del libro en el bolso, a la espera de encontrar el momento y la persona adecuados”, explica esa persona adecuada, Katherine Jakeways, veterana cómica convertida en guionista codiciada. “Cuando me propuso el proyecto, me pareció un desafío. Mi trabajo fue, sobre todo, intentar que esta historia resultara absolutamente cercana, creíble, para el público de 2023”.

El proceso pasaba por emplear a un reparto lo más inclusivo posible, como en Los Bridgerton, o composiciones pop anacrónicas, como en dicha serie o la infravalorada Dickinson. “Sé que nos compararán con Los Bridgerton, pero escribimos el primer guion antes de que se estrenara esa serie. Hicimos muchas cosas de forma diferente: rodamos más en exteriores, intentamos que formalmente fuera más cinematográfica… Y también, por qué no decirlo, que fuera más atrevida en general”.

Jakeways prefiere hablar de influencias como las Mujercitas de Greta Gerwig o la María Antonieta de Sofia Coppola. “La primera me influyó en términos de tono; queríamos que las chicas pareciesen modernas y que la gente se pudiera identificar con ellas, como Gerwig logró con las chicas de su película. De la segunda me quedo con su actitud punk”. Esta no es otra de esas series de época con algo de cuadro en lento movimiento: tiene vida, sangre y corazón.