Miguel Bosé, José Pastor e Iván Sánchez ofrecían este viernes una rueda de prensa en las instalaciones de Mediaset para promocionar Bosé, el biopic que descubre por primera vez en ficción la vida del famoso cantante. Relajado y agradable con los medios de comunicación, el protagonista se abría en canal y reflexionaba sobre lo que ha significado este trabajo para él. El hijo de Lucía Dominguín desvelaba que no le ha costado ver su vida en este biopic porque “cuando entregas tus recuerdos, cuando los cuentas, los escribes y tal, solo puedes hacerlo cuando estás en paz con ellos, solo. No hay nada que, si no estás preparado, si no estás apaciguado, no lo puedes contar”. Por eso, Bosé dejaba claro que “todo lo que he visto ha sido una liberación”.