Rocío Flores está en una etapa de su vida completamente diferente a lo que hemos visto hasta el momento. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha pasado de ser un rostro visible y habitual de la televisión, especialmente Telecinco, a llevar una vida alejada de los focos de la pequeña pantalla.

El clímax de su presencia televisiva se dio con la emisión de la polémica docuserie "Rocío: contar la verdad para seguir viva". En ese momento, la mayor de los Flores era colaboradora en El programa de Ana Rosa para defender a Olga Moreno en Supervivientes. No obstante, la polémica del documental no podía ser ignorada y siempre le preguntaban o por su padre o por su reacción. Además, programas como Sálvame también aprovechaban para enviarle mensajes dado que su crítica hacia el padre de Rocío era constante.

Peor la cosa no acabó ahí, tras el final de Supervivientes un nuevo escándalo salió a la luz. Antonio David Flores mantenía una relación con Marta Riesco, reportera de Ana Rosa por aquel entonces. El excolaborador trminó separándose de Olga Moreno y se fue a vivir con Riesco a caballo entre Málaga y Madrid. La relación de Rocío Flores con la reportera no era la mejor y tras la inesperada ruptura de ambos, Riesco señaló a Rocío Flores como una de las culpables. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera.

A partir de ese momento, rocío flores no renovó con Telecinco y empezó una vida como influencer logrando casi un millón de seguidores en Instagram. Además, también empezó a trabajar con una empresa cosmética denominada Farmasi, "un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios. Hace mucho tiempo, comenzamos nuestro viaje como fabricante de productos farmacéuticos en el año de 1950 con nuestro fundador, el Dr. Tuna, pero a medida que pasaba el tiempo, nuestro negocio evolucionó hacia la fabricación de cosméticos".

En cuanto a su situación familiar, Rocío Flores estuvo a punto de verse las caras con su madre en un juicio en junio después de que David Flores denunciase a su madre por impago de la pensión durante más de 40 meses. Un delito de abandono de familia por el que la Fiscalía pide para la hija de Rocío Jurado un año de prisión y 19.000 euros de multa. La acusación particular, que representaba al hijo, David Flores, se retiró durante el juicio. El joven, que padece una discapacidad, explicó en la sala que solo quería recibir el dinero que le corresponde, y su abogado retiró la petición de un año de cárcel para Rocío Carrasco. En la vista oral también se retiró la petición de que declarara como testigo la otra hija, Rocío Flores.

El amor de su vida

La vida sigue y Rocío Flores se encuentra ahora centrada en su carrera profesional. la joven acaba de cumplir años recientemente y en sus redes sociales ha subido una foto con el que considera "el amor de su vida". Se trata de David Flores, su hermano, "que consigue alegrarme" siempre que lo necesita. Sin duda, los hermanos permanecen de los más unidos pese a todas las adversidades que han vivido juntos.