Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer. La pareja celebró su gran día el pasado viernes 13 de octubre, en una ceremonia en la que sellaron su amor ante 140 invitados. Aunque oficialmente se habían casado unos días antes, quisieron celebrar por todo lo alto rodeados de amigos y familia.

La boda generó una gran expectación, sobre todo por la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Isa no contó con la presencia ni de su madre ni de su hermana, pero tal y como ha desvelado a la revista 'Lecturas', no quiso centrarse en los que no estaban. "He intentado no pensar en las ausencias, no voy a pensar en eso. Me siento muy querida, muy arropada por todas las personas que vienen. Tengo mucha gente, entre otros mi hijo, que va a estar aquí, que me quiere, me adora”, comentó. "Tengo motivos para sonreír."

Aunque ella ha puesto todos sus esfuerzos en disfrutar, ha sido inevitable no pensar en la ausencia de su madre y su hermano. Una decisión sobre la que muchos han especulado y a la que Irene Rosales ha dado respuesta y todo parece indicar que al DJ le ha dado igual no haber asistido a la boda.

Tal y como ha desvelado su mujer Irene Rosales frente al micrófono de Europa Press, están "un poquito al margen de todo". Lo que sí ha confirmado es una de las sospechas de los últimos meses y es que Kiko Rivera no ha sido invitado a la ceremonia ni al posterior banquete. Lo que no ha aclarado es si hubieran acudido a la boda de su hermana si les hubiese invitado.

"Yo les deseo la felicidad máxima y, nada, no tengo mucho más que decir", terminó diciendo la mujer de Kiko.