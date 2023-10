Aunque Taylor Swift y Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, comenzaron a salir recientemente, sus amigos revelaron que la pareja se está poniendo seria y están haciendo todo lo posible para pasar tiempo juntos.

La cantante, de 33 años, ha sido vista (y fotografiada) en Nueva York agarrada de Kelce. Según el portal ‘Daily Mail’, Swift lleva días pasando la noche en la lujosa residencia de la estrella del fútbol americano.

Una fuente le dijo a 'Us Weekly': 'Aún es muy nuevo, pero realmente se gustan. Ambos quieren intentar verse cuando puedan y ambos comprenden los horarios del otro. Se apoyan mutuamente y no tienen que estar al lado del otro todo el tiempo y eso se siente cómodo. Planean buscar momentos para pasar juntos y conocerse mejor".

viva el amor, viva el romanticismo, vivan los enamorados, vivan los novios, vivan taylor swift y travis kelce!! pic.twitter.com/ZbWIUfIWMI — mafer (@maflvstaylor) 16 de octubre de 2023

La fuente continuó: 'Taylor no quiere ser una distracción para Travis. Sabe que no es fácil cuando aparece en sus juegos. Es un espectáculo. Quiere apoyarlo y lograr un equilibrio mientras, al mismo tiempo, no distrae a Travis'.

Taylor asistió al partido en casa de los Chiefs el pasado 24 de septiembre, sentada en el palco privado de Kelce junto a su madre, Donna Kelce, y habló efusivamente de tenerla allí.

Hablando con su hermano Jason Kelce en su podcast, Travis dijo: 'Pensé que era increíble que todos en la suite no tuvieran más que cosas buenas que decir sobre ella. Fue absolutamente eléctrico. Ver los golpes en el pecho en cámara lenta, ver chocar los cinco con mamá, ver cómo Chiefs Kingdom estaba emocionado de que ella estuviera allí... definitivamente fue un partido que recordaré, eso es seguro'.

Lo lindos que se ven Taylor Swift y Travis Kelce 😭🥹 pic.twitter.com/v3mbQpU9ti — Hina 🍜 (@hinatuits_) 16 de octubre de 2023

Y Travis dijo durante una conferencia de prensa de los Chiefs: 'Me siento como si estuviera en la cima del mundo después del Super Bowl y ahora estoy aún más en la cima del mundo. Hay mucha gente que se preocupa por Taylor, y por una buena razón. Sólo tienes que seguir viviendo, aprendiendo y disfrutando los momentos'.