Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer. La pareja celebró su gran día el pasado viernes 13 de octubre, en una ceremonia en la que sellaron su amor ante 140 invitados. Aunque oficialmente se habían casado unos días antes, quisieron celebrar por todo lo alto rodeados de amigos y familia.

La boda generó una gran expectación, sobre todo por la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Isa no contó con la presencia ni de su madre ni de su hermana, pero tal y como ha desvelado a la revista 'Lecturas', no quiso centrarse en los que no estaban. "He intentado no pensar en las ausencias, no voy a pensar en eso. Me siento muy querida, muy arropada por todas las personas que vienen. Tengo mucha gente, entre otros mi hijo, que va a estar aquí, que me quiere, me adora”, comentó. "Tengo motivos para sonreír."

La portada de la revista 'Lecturas' ha mostrado por fin, cuál fue el modelo escogido por la colaboradora para darse el 'sí, quiero' con Asraf. En la primera página de la revista aparece acompañada de su prima Anabel Pantoja, que acudió al enlace con su actual pareja, y de Jorge Javier Vázquez que fue el padrino.

"Ahora tengo una familia nueva, he creado mi familia con Asraf. Es mi sueño”, confesaba en exclusiva a la mencionada revista, que ha desvelado alguno detalles de la ceremonia como el momento en el que Isa Pantoja quiso sorprender a Asraf con unas palabras en árabe. "Te amo. Eres la novia perfecta. No quiero separarme de ti nunca”, le respondía él entre lágrimas.