–El timbre del título, ¿es el de su voz?

–Quería que la voz fuese la protagonista de este disco. Otros álbumes los he hecho con una filosofía de jazz, a veces con demasiada información. Quería darle más espacio a mi voz y hacer un disco en torno a mi timbre. Por eso empieza con una canción a cappella. Quería hacer algo luminoso y que la gente pudiese cantar y bailar con los estribillos.

–¿Hay circunstancias personales detrás de ese giro?

–Mi hija Aïda me ha traído tanta luz que quería reflejarla en la gente. Tiene 11 meses. Escribí las canciones cuando ella todavía estaba en la panza de su madre. Si no, no habría tenido tiempo de hacerlas. ¡Imposible!

–‘El regalo que me hiciste’ está dedicada a su donante del corazón. Pensábamos que quería pasar página de todo aquello.

–Creo que yo interesaba más a ciertos medios, en particular en Portugal, cuando estaba enfermo. Igual aquí también. Cuando he tenido salud, me han dedicado menos atención, pero son medios que no me interesan, los que quieren sangre. Esta canción la hice en castellano porque en portugués no podría cantarla sin llorar.

–En este disco canta en portugués, castellano y francés, y usted habla más lenguas, como el catalán o el sueco...

–Las lenguas son como el pedal de un guitarrista: reverb, octavador… El francés lo aprendí con mi mujer y para mí es una lengua de amor, de romance. El español, con la comunidad venezolana y latina de Barcelona, y el catalán, cuando viví en Mallorca. Canté Em moro con Sílvia Pérez Cruz en su último disco. La he escuchado hoy en una radio y me he puesto a llorar. No sé qué me pasa; mi hija me hace tener las emociones a flor de piel.

–Su hermana Luisa canta acerca de ella en ‘A distância não é lugar’.

–Yo había hablado con Luisa sobre mi miedo a que, cuando Aïda hubiera nacido, yo siguiese preso de mis ambiciones como artista, y que no le prestase la atención suficiente porque estaría pensando en ganar premios Grammy o en cantar en el Carnegie Hall. Al final, he puesto mi carrera en un segundo plano. Aún me gustaría ganar un Grammy, pero Aïda reclama tanta atención y es tan importante…

–Esos dilemas suelen expresarlos más las artistas mujeres que los hombres.

–Ahora esas barreras ya no son como antes. Yo me he quedado muchas veces solo con Aïda en casa, mientras mi mujer trabajaba, y he cogido aviones y vuelos con ella. A veces, la azafata me ha preguntado dónde estaba la madre. Y le he dicho que no está, que estoy yo solo con ella.

–¿Qué le une a Jorge Drexler, que canta ‘Al llegar’?

–Allá por 2010 fui a verlo al Palau, como fan total, y en cierto momento él pidió si alguien del público quería hacer un solo. Grité: “¡Yo!”. E hice un solo de trompeta vocal. Así empezó todo. Al llegar es una canción escrita pensando en el universo de Drexler, y que la gente canta y celebra, algo que no me pasaba desde Eurovisión.

–Ya han pasado seis años desde su triunfo en el festival con ‘Amar pelos dois’.

–Durante un tiempo sentí rechazo hacia la canción y dejé de cantarla durante un año y medio. Pero ahora estoy en paz con ella. Springsteen sigue cantando Born in the USA, y Caetano (Veloso), O leãozinho… La gente se queda triste si no la canto, y yo no quiero que la gente esté triste.

–Hace una música sutil, casi de arte y ensayo, pero siempre tuvo ambición comercial: pasó por un ‘talent show’.

–La música que hago no es de estadios, pero tengo un conflicto interior, el de querer llegar a todo el mundo y a la vez no hacer concesiones artísticas. Quiero ser leal y honesto con mi música, pero llegar a cuanta más gente posible.

–Su propuesta es muy abierta, con elementos de folclore, jazz, pop… ¿El centro es su voz?

–La industria me dice que soy muy disperso. ¿Disperso? Escucha Motomami, que mezcla el reguetón con un bolero de los años 40, o Meu coco, de Caetano Veloso, o Tinta y tiempo, de Drexler… La vida es demasiado corta para restringirte a un único género musical. Lo mío son las músicas del mundo, pero las músicas de mi mundo.