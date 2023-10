Aneth, quien fuera amiga íntima de Isa Pantoja, fue expulsada de la boda de esta con Asraf Beno el pasado viernes. Al parecer, ella fue la responsable de que se hablase en los medios de comunicación que Anabel Pantoja habría querido rentabilizar la despedida de soltera de su prima... una información que desmintió la hija de la cantante y advirtió que, cuando se enterase de quién la habría traicionado, lo tacharía de la lista de invitados.

Pues bien, esa persona fue Aneth... pero hizo oídos sordos y acudió a la boda con una sonrisa de oreja a oreja... lo que no imaginaba ella es que minutos más tarde, el personal de seguridad le echaría de la fiesta y terminaría en un hotel de Sevilla.

Europa Press pudo hablar con ella el pasado sabado. “Yo me voy a almorzar por Sevilla que todo está muy rico”, desvelaba ante los micrófonos, pero no hacía ninguna declaración sobre la polémica que originó en la ceremonia cuando amenazó con ‘liar un pollo’ si el personal de seguridad le echaba de la fiesta. Además, ayer, Socialité desveló que Aneth podría tener un as bajo la manga en contra de Isa ya que investigó sobre Asraf para saber si le convenía a su amiga; ha advertido de que han salido muchas veces juntas de fiesta, dejando entrever que ha tapado muchas cosas; ha contado qué es lo que pasó realmente entre la hermana de Kiko Rivera y Anuar, algo que de hacerse público pondría en peligro el matrimonio; y sabría el motivo por el que Anabel habría accedido a sentarse con Dulce.