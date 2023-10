Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré han disfrutado de una luna de miel de ensueño. Tan sólo un día después de su boda, la pareja puso rumbo a África para celebrar que por fin son marido y mujer, rodeados de naturaleza, animales y los paisajes más expectaculares.

Tal y como compartieron a través de sus redes sociales, quedaron encantandos con todo lo que vieron. Se les veía de lo más integrados con los autóctonos e incluso decidieron volver a casarse por el rito Masái. Así lo compartió la atleta, que también se sinceró con sus seguidores sobre su decisión de cambiarse los apellidos ahora que se ha dado el 'sí, quiero' con el francés.

"En Francia cuando una pareja se casa, la mujer suele cambiar su apellido y asumir nu nombre familiar, que suele ser siempre el primer apellido del hombre", comienza explicando Peleteiro. "A mí esa costumbre no me gustaba y desde el inicio de mi relación le expliqué a Benjamin que no eliminaría mis apellidos pero, sí que sumaría el suyo a los que yo ya tenía", explica.

"Durante la cena me dijo que para él era un orgullo que yo sumara el nombre de toda su familia a los que yo ya tenía, pero que él también quería llevar el mío por el resto de su vida", desvela Ana Peleterio.

"Os podeís imagonar la ilusión y el orgullo que es para mí tener un hombre a mi lado tan respetuoso y feminista", termina deciendo, acompañándo la explicación con dos imágenes que muestran que ambos ya han hecho oficial el cambio en sus redes sociales.