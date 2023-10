Aitana se encuentra inmersa en la gira 'Alpha tour'. La de Barcelona está ofreciendo un espectáculo completamente distinto a lo que tenía acostumbrados a sus fans y eso le ha costado unas cuantas críticas. Su primera aparición sobre los escenarios llegó cargada de polémica por uno de sus bailes.

La artista está mostrando una nueva cara que no ha terminado de convencer a algunos por sus interpretaciones "subidas de tono" o "sugerentes". Palabras a las que Aitana ha hecho oídos sordos y ha continuado con sus bailes y su versión más cañera.

En la noche de ayer regresó a casa en la primera noche de conciertos en Barcelona. La cantante ha hecho sold out y estará en la ciudad dos días. Un show muy especial en que lo ha dado todo. Tanto fue así que hasta sufrió un pequeño percance mientras interpretaba uno de sus éxitos.

"Quiero deciros que me acabo de pegar una hostia contra el micrófono bastante fuerte y a lo mejor me he partido el labio, pero no pasa nada", comenzaba explicando la catalana.

"Si de repente veis que se me hincha mucho, pues nada, ya voy viéndolo... Os lo juro que me lo siento súper gordito, ¿se me nota?", preguntaba a sus fans. "Ay, no pasa nada, mira tú que bien... o qué mal, no sé", sentenciaba antes de seguir con su actuación.