Juan José Ballesta se ha vuelto a situar en el foco mediático. 'TardeAR' ha destapado una denuncia que interpuso una vecina del actor que le acusa de un presunto delito de agresión sexual que se habría producido el pasado mes de julio en Parla.

'Cuatro al día' logró hablar con el actor un día después de que saliera a la luz la información. El intérprete ha asegurado que confía en la justicia. Ballesta, que está siendo ahora investigado, tendrá que prestar declaración ante el juez el próximo 7 de noviembre y mientras tanto, niega conocer a la denunciante, aunque ella subraya que se conocen desde hace años.

Él no ha sido el único que ha hablado con la prensa. La denuncia participó en 'TardeAR' y, aunque no quiso dar a conocer su rostro, ha desvelado detalles sobre lo que presuntamente habría ocurrido. "Un día, en un parque, apareció este chico, Juanjo el Ballesta, y me hizo una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de Raúl, en el suelo", ha narrado. "Me hizo daño en mis partes íntimas y abusó de mí en la calle".

Según su relato, con ellos estaba otra persona: "Raúl dijo: 'ahora, que esta vaya al cajero, tú la acompañas y que te saque de su cuenta que tiene dinero para que puedas coger heroína para drogarte". Tal y como ella ha dicho, al parecer el actor tenía al día siguiente una entrevista muy importante en televisión y quería ir tranquilo.

"Nos conocemos todos los que hemos crecido allí, nos conocemos de vista", aseguró. "No duermo, lloro mucho porque me parece injusto. Siempre le he admirado a este chico y no doy crédito de lo que ha hecho conmigo", remató.