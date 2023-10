Las investigaciones continúan en torno al caso de Daniel Sancho mientras el joven permanece encarcelado en la prisión de Koh Samui después de que el juez decretase una extensión del periodo de prisión provisional hasta que no se esclarezcan todos los detalles de la muerte de Edwin Arrieta.

El actor Rodolfo Sancho se está encargando de la parte legal desde España mientras su madre, Silvia Bronchalo, permanece en Tailandia para acompañar a su hijo y no perderse ninguna vista a la cárcel. O al menos eso era así hasta ahora porque desde hace unos días se encuentra en paradero desconocido.

Desde mediados de la pasada semana, nadie ha vuelto a ver salir a Silvia Bronchalo del hotel donde se alojaba, a unos minutos de la cárcel donde se encuentra su hijo. Nunca se ha ausentado de una cita para poder ver a su hijo, pero hace ya varios días que no acude a esas visitas.

Las teorías han empezado a surgir en torno a lo que podría estar ocurriendo y aunque no hay una respuesta clara, son muchos los que creen que podría haber regresado a España. Una suposición que no está del todo clara, ya que no se le ha visto por nuestro país ni tampoco en el aeropuerto ni hay constancia de que haya abandonado Tailandia, por lo que muchos apuntan a que permanece recluida en su hotel por algún motivo desconocido

Lo que sí se sabe es que tanto ella como Rodolfo Sancho podrán estar presentes en el juicio una vez se fije la fecha. Por el momento, la Policía de Tailandia mantiene la acusación de asesinato premeditado contra su hijo en su informe final de la investigación sobre la muerte del colombiano Edwin Arrieta.