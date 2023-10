Edmundo Arrocet ha regresado a España y lo ha hecho en pleno terremoto tras la muerta de María Teresa Campos. Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, el humorista había optado por no pronunciarse al margen de un par de palabras de cariño, pero la familia Campos sospechaba que estaba preparando una exclusiva.

Las sospechas han sido confirmadas este miércoles cuando Bigote se ha convertido en la portada de la revista 'Diez Minutos'. El humorista ha concedido una extensa entrevista en la que se muestra más demoledor que nunca contra toda la familia Campos, incluyendo a María Teresa y a sus hijas Carmen Borrego y Terelu.

"Teresa se quiso casar para dejarme una pensión", desvela el que fuera pareja de la presentadora. "Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo", cuenta Edmundo.

María Teresa no ha sido la única que ha recibido los palos de Edmundo Arrocet. Sus hijas también han tenido un gran protagonismo en su entrevista. "En 6 años, Terelu fue a su casa unas diez veces, y Carmen ni eso", confiesa.Además, el humorista también ha desvelado que no solo fue "un cuidador nocturno", sino que también "solucionaba todos los problemas de la casa".

La reacción de las Campos

Unas horas antes de que la revista sacara a la luz su nuevo número con Bigote como gran protagonista, Carmen Borrego reaccionó a las informaciones asegurando que tanto ella como su hermana Terelu siempre han tratado de "salvaguardar la intimidad" de su madre.

"Me espero cualquier cosa de Edmundo, me parece bastante feo que haga esto a tan solo tres semanas. Habla en un momento en el que no se puede defender. ¿Cuidador de qué? si mi madre cuando estaba con Edmundo no estaba enferma y tenía unas personas en casa que se encargaban de todos los cuidados que se requieren", sentenció.

Esas palabras de la colaboradora llegaron cuando la entrevista todavía no había visto la luz en la totalidad. Habrá que esperar para conocer la respuesta de la familia ahora que sus palabras ya han visto la luz.