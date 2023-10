Aitana ha vuelto a los escenarios y después de lanzar su tercer disco, ha arrancado su gira en la que visitará diferentes ciudades españolas. El pasado domingo dio su primer concierto del 'Alpha tour' en Valencia.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias fue el escenario escogido por la de Barcelona para reencontrarse con su público que debía asistir al concierto vestido de rosa. Así lo informó la propia Aitana que ha anunciado que en cada uno de sus conciertos habría un código de vestimenta diferente.

El que tampoco ha querido perderse el regreso de Aitana a los escenarios ha sido Sebastián Yatra. El colombiano disfrutó como uno más del espectáculo de la artista, se dejó ver con fans y lo dio todo bailando 'Las Babys' y grabando las actuaciones de su chica.

Las fans de la pareja no perdieron detalle y captaron uno de los momentos más emotivos del concierto, cuando el colombiano no pudo evitar la emoción al escuchar a Aitana cantar 'The Killers', una canción que la artista escribió "desde lo más profundo del corazón" y en la que habla de una historia de amor que no tuvo un inicio bastante complicado.

ACABO DE VER A YATRA SECARSE LAS LÁGRIMAS DESPUÉS DE CANTAR THE KILLERS 🥹🥹 pic.twitter.com/HsIdBS6s73 — ivαn (@ivaaaaaaan21) 1 de octubre de 2023

Sebas emocionado escuchando The killers de Aitana que amor tan bonito tienen 🩷🥹 pic.twitter.com/dpSdtJZJaF — αitana 💚 (@LoretoBarrient3) 1 de octubre de 2023

Esta claro que la pareja ya no se esconde, o al menos ya no lo hace tanto como antes. Sebastián Yatra quiso dejar pruebas de su paso por el concierto de Aitana compartiendo algunos stories allí.