A punto de cumplirse un mes del fallecimiento de María Teresa Campos, Edmundo Arrocet ha regresado a España. El humorista, que llevaba una larga temporada instalado en su Chile natal ocupándose de sus negocios, se ha mostrado de lo más esquivo ante los micrófonos de Europa Press en su inesperada reaparición en nuestro país, dejando en el aire por qué ha vuelto y cómo se encuentra tras la pérdida de la icónica presentadora.

A pesar de su silencio y de su evidente fastidio al ser descubierto por las cámaras, el portatrajes que llevaba en la mano parece indicar que su vuelta podría tener que ver con una exclusiva para hablar del fallecimiento de su 'Teresita', con la que compartió 6 años de su vida y con la que rompió a finales de 2019.

Un inesperado regreso al que ya ha reaccionado el primer miembro de la familia Campos, Alejandra Rubio. Sin ocultar su sorpresa pero sin perder la sonrisa, la hija de Terelu Campos ha dejado claro que le parece "muy bien" que Bigote esté de vuelta en nuestro país: "Ni que Madrid fuera nuestro" ha bromeado.

Confirmando que no tiene "ni idea" de si el último amor de Teresa Campos está en Madrid para dar alguna entrevista hablando de su abuela tras la carta que envió tras su muerte asgurando que él y Gustavo Guillermo eran quienes mejor la conocían -una carta de la que Alejandra no tenía ni idea- la colaboradora asegura que puede "hacer lo que quiera". "Me alegro mucho de que esté bien" ha añadido conciliadora, quizás a la espera de lo que Edmundo pueda contar sobre su familia.