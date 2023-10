Úrsula Corberó se ha convertido en la actriz del momento. Su papel protagonista en la serie de Netflix 'El Cuerpo en llamas' la ha vuelto a situar en primera línea mediática por su interpretación de Rosa Peral.

La interprete, que ha estado promocionando la serie basada en hechos reales, se ha sentado en 'La Script' y ha concedido una entrevista en la que ha desvelado uno de los aspectos más desconocidos de su vida persona y que está relacionado con un mal médico que padece desde pequeña.

María Guerra quiso conocer detalles de la infancia de la actriz y le preguntó si había sido popular en su etapa de instituto. "Yo era muy pequeña. Yo tengo un retraso óseo de cinco años. Esto no lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero lo digo ahora, no pasa nada", confesó. "Ahora tengo los huesos de una de 30, en vez de los de una de 34", dijo tomándoselo con mucho humor.

"Eso hizo que, ya con 15, mis amigas llevasen una talla XS de Bershka mientras yo seguía todavía con una talla 14 de Zara Kids. Me hacían bullying, porque yo era tan pequeña que no podía con todos los libros en la mochila y tenía que llevar carrito."

El retraso ósea es una enfermedad en la que la edad ósea no coincide con la edad real. Esto quiere decir que hay un retraso en los huesos en un momento concreto que hace que el esqueleto no crezca a la velocidad que debería. Una anomalía que no tiene mayor gravedad si no coincide con otras patologías y que se trata con un profesional médico.