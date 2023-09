Marta Riesco ha vuelto a recuperar la sonrisa. Después de una mala racha tras su ruptura con Antonio David Flores y su despido de Telecinco, la periodista está de nuevo ilusionada con su nueva vida. El deporte, las redes sociales y la búsqueda del amor la tiene pasando por una de sus mejores etapas.

Es habitual que la repotera comparta con sus seguidores todos sus avances en lo que al amor se refiere. Después de un verano movidito con diferentes historias que no terminaron de cuajar, Marta Riesco le da una nueva oportunidad al amor, pero esta vez con un exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

La relación de Marta Riesco y Alejandro Bernardos se ha iniciado a través de una seguidora de la periodista, quien se ha puesto en contacto con ella explicándole los motivos por los que cree que ella y el pretendiente pueden hacer buena pareja.

Todo empezó cuando Alejandro abrió una ronda de preguntas en su perfil de Instagram y una seguidora le ha desvelado que le "encanta Marta Riesco" para él, y no ha dudado ni un segundo en atribuírsela como "novia". Marta, ni corta ni perezosa, ha decidido contestarle al vídeo e iniciar un tonteo que ha terminado en cita.

Así lo compartieron los dos a través de sus redes sociales. "He quedado con esta persona para cenar en el restaurante de otra seguidora mía que me escribió para invitarme...total, que sí a todo", comenzaba contando la periodista a través de las historias de Instagram. "Cita no es porque y a este chico no le conozco de nada y el tampoco me conoce a mí, pero cuanto menos es curioso."

La pareja compartió algunos momentos de su encuentro que parece haber ido muy bien. Por lo de pronto ninguno de los dos se ha pronunciado, pero los seguidores de Marta Riesco esperan ansiosos para conocer todos los detalles de su encuentro.