Aitana acaba de sacar a la luz su tercer disco, 'Alpha'. La de barcelona lleva varios días promocionando su nuevo trabajo en el que se ha centrado en los sonidos noventeros y lo ha hecho a través de diferentes entrevistas en los platós de televisión.

Como suele ser habitual siempre que la artista llega a alguno de sus encuentros con la prensa, algunos fans la esperan a la entrada para intentar hacerse una foto con ella. Pero en una de sus últimas visitas, Aitana vivió un desgradable momento a causa del enfado de un padre que se encontraba allí con su hija.

La cantante llegó en coche a los estudios de 'El Hormiguero' por lo que le fue complicado acercarse a los fans que allí la esperaban para verla en persona. Sin embargo, hizo un esfuerzo por bajarse del vehículo y atenderles y hacerse alguna que otra foto.

En ese momento, uno de los padres que estaban allí le pidió una foto grupal, con la intención de que su niña no se fuera con las manos vacías. Como Aitana no respondía, él la llamó "asquerosa" y "mierdera".

Por si fuera poco le insinuó que eran "ellos los que pagan sus conciertos". Fue en ese momento cuando Aitana se giró y le contestó con una educación y un respeto que ha sido aplaudido en las redes sociales: "Sólo te pido que tengas un poco más de respeto. Yo siempre que puedo me paro, pero te pido que me trates con respeto porque eso no está bien que lo digáis. Porque yo siempre que alguien me pide una foto por la calle, me la hago", le dijo a ese padre que volvió a quejarse de que "la última vez que la vieron, hizo lo mismo".

Aunque se vivió un momento de tensión, finalmente el padre de esta fan de Aitana terminó pidiéndole perdón mientras ella se hacía fotos y firmaba autográfos a los que estaban allí.