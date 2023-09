El pasado mes de junio, Naomi Watts nos sorprendía con la noticia de que había dado el ‘sí, quiero’ a Billy Crudup. De esta forma, la intérprete de Lo Imposible ponía el broche de oro a una historia de amor que comenzaba, en el año 2017, en el propio set de rodaje. Después de tres meses, la actriz ha declarado que sigue disfrutando de una luna de miel. Además, a punto de cumplir 55 años, ha confesado que está disfrutando, más que nunca, de su vida sexual. Las declaraciones se han producido durante una charla celebrado con motivo del evento Desbloquear la intimidad: Navegar por la pasión en la mediana edad. En ella, Watts ha explicado que, pese a lo que se suele pensar, el sexo con su marido había mejorado tras la llegada de la menopausia: “Personalmente, creo que el sexo se vuelve más placentero cuando eliminas el miedo a quedarte embarazada”, aclaraba, según señala el tabloide Daily Mail.

Aunque también reconocía haber atravesado una época más complicada, sobre todo, al inicio de esta etapa: “Se habla de que hay complicaciones, de mantener el sexo y la libido vivos y todo eso pero, a veces, la gente tiene el efecto totalmente contrario”. Además, según contó, cuando inició su relación con Crudup, estaba sometiéndose a un tratamiento hormonal, lo que produjo que tuvieran algunas complicaciones en sus relaciones: “Llevaba mi parche (de estrógenos) y me ponía nerviosa que él lo viera (...) En el momento en que decidí ser honesta, a pesar de lo incómodo y difícil que fue para mí (me avergoncé mucho de ello), él supo cómo comportarse, sabía qué señales seguir, se mostró empático al cien por cien y puedo decir sin temor a equivocarme que esa noche tuvimos un sexo estupendo”. Al parecer, ahora todo le marcha de maravilla en ese terreno.

Por último, ha querido puntualizar que esta nueva forma de entender la intimidad, se debe a la seguridad que aportan los años: “Se tiene una sensación más de ‘voy a hacer esto por mí misma’. Tienes más confianza, has tenido experiencia, eres más sabia, no piensas en: ‘Oh, quiero apagar la luz’”, añadía. Además, aprovechaba esta conversación para lamentarse por cómo se ha tratado el tema del sexo en la madurez, sobre todo, en lo que a las mujeres se refiere: “Creo que hubo un tiempo, hace generaciones, en que lo llamaban histeria o decían que algunas mujeres eran ninfómanas. Como si fuéramos viejas locas que querían demasiado sexo”. Desde aquí, no podemos más que aplaudir sus declaraciones y agradecer que siga atreviéndose a romper tabúes.