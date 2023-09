“No tengo palabras para expresar mis más sinceras disculpas a cualquiera a quien haya lastimado”, dice Drew Barrymore en un mensaje colgado en la tarde de ayer domingo en su cuenta de Instagram. La actriz norteamericana ha querido con este aviso cambiar públicamente la decisión que había tomado de reiniciar la grabación de su programa televisivo de entrevistas, The Drew Barrymore Show, que presenta en la cadena CBS desde septiembre del 2020.

Más que sumarse a la huelga, opta por no entorpecerla como productora, presentadora y conductora del programa. Esa decisión le estaba costando un alto precio de imagen. Parte de los guionistas y actores en huelga en Estados Unidos le estaban acusando de esquirola por no secundar el paro. La que fuera niña de ET, Sugar de Batman o ángel de Charlie estaba siendo objeto de una lluvia de críticas en el crispado ambiente del espectáculo en Hollywood y Nueva York.

El pasado día 10 de septiembre anunció en su misma cuenta de Instagram que retomaba la grabación de su programa, si bien no promovería nuevas producciones. Ese límite no fue suficiente, y solo disgustó más a sus compañeros, implicados en la huelga más larga y dura en la historia del sector.

“Espero una solución”

En su mensaje, Drew Barrymore pide también disculpas “y, por supuesto, a nuestro increíble equipo que trabaja en el programa y lo ha convertido en lo que es hoy”, dice. “Realmente intentamos encontrar nuestro camino a seguir. Y realmente espero una resolución para toda la industria muy pronto”, concluye su excusa.

Aunque la actriz, ahora en papel de presentadora, no violaba las normas del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) como presentadora del show porque los contratos del gremio para programas de entrevistas son distintos, la producción sí cuenta con trabajadores del Sindicato de Guionistas (WGA), quienes comenzaron su paro y movilizaciones el 2 de mayo.

Las primeras críticas le llegaron a Barrymore desde el propio WGA, que advirtió: “El gremio ha hecho y seguirá haciendo manifestaciones en las puertas de programas que están en producción durante la huelga”.