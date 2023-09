Hace ya un tiempo que Concha Velasco ingresó en una residencia. El paso de los años y el empeoramiento a raíz de la edad hicieron que ella y su familia optaran por tomar esta decisión, con el objetivo de aportarle una mayor tranquilidad y mejores cuidados.

Hace ya casi un año, el pasado mes de octubre, la actriz pasó por un bache de salud y desde entonces, los admiradores de Velasco se han estado preguntado por su evolución.

Concha Velasco, cuyo nombre real es Concepción Velasco Varona, es una icónica actriz y cantante española que ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Nacida el 29 de noviembre de 1939 en Valladolid, España, Concha ha demostrado a lo largo de su extensa carrera su talento versátil y su capacidad para cautivar a las audiencias con su carisma y carácter único.

Desde muy joven, Concha Velasco mostró su pasión por el arte escénico. Comenzó su carrera como actriz de teatro en la década de 1950 y rápidamente se hizo un nombre en la escena teatral española. Su talento y presencia magnética en el escenario la llevaron a obtener papeles protagonistas en obras de renombre, consolidándose como una de las grandes figuras del teatro en España.

Además de su éxito en el teatro, Concha Velasco también ha dejado una marca indeleble en el cine y la televisión. Ha protagonizado numerosas películas y series de televisión a lo largo de los años, mostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Su talento actoral le ha valido el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Una de las características distintivas de Concha Velasco es su energía arrolladora y su entrega total en cada actuación. Es conocida por su carácter extrovertido y su habilidad para transmitir emociones de manera auténtica y conmovedora. Ha interpretado una amplia gama de personajes, desde roles dramáticos hasta comedias, y ha dejado una huella imborrable en cada uno de ellos.

Además de su destacada carrera como actriz, Concha Velasco también ha incursionado en la música. Ha lanzado varios álbumes a lo largo de los años, demostrando su talento vocal y su amor por la música. Sus interpretaciones musicales han sido aclamadas y han capturado la atención de los amantes de la música en España.

Concha Velasco es una figura querida y respetada en el mundo del espectáculo. Su carisma, talento y dedicación a su profesión la han convertido en un ícono de la industria del entretenimiento en España. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones.

Avanzada edad

Sin embargo, su avanzada edad y su posterior ingreso en una residencia hicieron saltar las alarmas sobre su estado de salud. Hace mucho que no vemos a la actriz, de la que conocemos sus avances por su hijo. Hace unas semanas, Marilío Montero señaló que "le mando un beso. Ir a verla no, hablo con Manuel, su hijo... y no lo veo recomendable ya. La última vez que la vi fue al hospital y le mando audios y muchos besos a través de Manuel que creo que es lo más prudente y correcto".