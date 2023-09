Muchas son las polémicas que tenemos esta semana: el caso de Daniel Sancho, el famoso beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso... multitud de rostros conocidos de este país han aprovechado sus redes sociales o su presencia en los medios de comunicación para mostrar su opinión. En este contexto, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con el presentador Pedro Ruiz y no se ha dejado nada en el aire.

Preguntándole por el caso de Daniel Sancho, Pedro nos ha confesado que "no soy partidario de enviar mensajes por los medios, como van a hacer ellos en todo caso, me dirigiría a ellos en privado" ya que "respeto muchísimo el dolor de todos".

Si le preguntamos por la gran labor de la selección femenina de fútbol, el presentador nos confiesa que "lamento que el esfuerzo que han hecho las chicas, yo tengo experiencia en esas cosas, algún día las contaré, no se merece estar tapado por un asunto como el que lo está tapando".

Con respecto a Rubiales, Pedro asegura que a pesar de que "no soy juez de nadie, ni de nada, desde luego siempre he creído que la mujer es el sexo fuerte de la vida y que el hombre solamente es el sexo bruto" y concluye: "Lo he dicho muchas veces, lo tengo escrito en libros y las reacciones que infringen el derecho de los demás me molestan".

Sin embargo, sí ha entrado al trapo en redes sociales, en las que a través de su cuenta de Twitter ha dejado clara su postura sobre lo ocurrido. El presentador se suma a la opinión mayoritaria e insiste en que la prensa tiene un importante papel para desbancar a Rubiales: "Tienen razón las jugadoras de la selección ganadoras del mundial. Han ganado y se ha desviado la atención a Rubiales. La solución -imposible creo- es que los medios dejen de hablar hasta que dimita y usen el tiempo para hablar sólo de ellas. Tan fácil como utópico".

Tienen razón las jugadoras de la selección ganadoras del mundial. Han ganado y se ha desviado la atención a Rubiales. La solución -imposible creo- es que los medios dejen de hablar hasta que dimita y usen el tiempo para hablar sólo de ellas.

Tan fácil como utópico. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 23, 2023

Comunicado

Cuando hablamos del comunicado de Jenni Hermoso, Pedro comparte su contenido: "Yo ratifico ese deseo del derecho al respeto, también en los medios y que tengamos todos en cuenta que el otro existe y que, aunque tenga que cumplir su obligación, sobre todos las leyes, también tiene sus derechos".

En un momento muy bueno de su vida, el presentador nos bromea sobre su 'salud de hierro': "Estoy muy bien, a punto de poder anunciar una cosa pronto, muy bien, con una salud que casi es un insulto, he cumplido 76 años hace nada y no he pasado por el médico nunca, todavía, cuando me encuentre mal iré al veterinario que me dirá rápido lo que tengo".