De acuerdo, esta tendencia insistente a resucitar todo lo conocido (e incluso lo no tan conocido) empieza a ser un castigo, pero hay que decirlo, avisarlo: algunos reboots son mejores que otros. Entre los más distinguidos de los últimos tiempos encontramos Justified: Ciudad salvaje (Disney+), secuela tardía de Justified: La ley de Raylan (2010-2015), célebre thriller de corazón wéstern con base en las historias de Elmore Leonard sobre Raylan Givens (Timothy Olyphant), expeditivo alguacil federal que debutó en la novela Pronto de 1993.

Como ya dice el título, Justified: Ciudad salvaje es una especie de mash-up o remezcla: una extensión de las peripecias de Givens a la vez que, así es, una adaptación de Ciudad salvaje, novela de Leonard de 1980 sin Givens en la trama. Es la culminación de un largo tránsito del libro a la pantalla: el mismísimo Sam Peckinpah había tratado de llevarlo al cine en los 80 (con guion de su autor), y en la década posterior, Quentin Tarantino sopesó también hacerlo antes de decantarse por otro libro de Leonard, Rum punch, y rodar Jackie Brown.

Al frente del proyecto no encontramos al guionista y productor Graham Yost, ahora metido en un acuerdo con Apple TV+ del que han salido Slow horses y Silo. Pero al menos le sustituyen dos veteranos de la serie original, el director productor ejecutivo Michael Dinner y el productor ejecutivo Dave Andron. Según explicó el primero en The Hollywood Reporter, todo empezó en su cabeza como una traslación fiel de la novela, pero empezó a tomar otro rumbo después de que Timothy Olyphant le comentara que según él y Tarantino, a cuyas órdenes rodaba Érase una vez en... Hollywood, no habría mejor fuente posible que Ciudad salvaje para nuevas aventuras de Givens.

Era lo mismo que pensaban en la cadena FX: antes que adaptar Ciudad salvaje, parecía más apetecible atar su argumento a Justified y, de paso, no jugársela tanto con la inversión. Mientras se resolvían cuestiones de derechos, Dinner empezó a repartirse episodios con Tarantino, que en principio se quedó con el tercero. Pero llegado el momento de preparar el rodaje, el director de Pulp fiction decidió poner por delante el segundo embarazo de su esposa.

En la (a priori) serie limitada nos reencontramos con Givens en Florida, Miami, donde hace década y media se mudó desde Kentucky para estar más cerca de su ahora exmujer Winona y su hija Willa (Vivian Olyphant, hija de Tim), convertida en una adolescente insufrible al estilo de Elisha Cuthbert en 24. De camino a un campamento para jóvenes problemáticos, padre e hija tienen un encuentro fortuito con unos matones a los que acaban transportando sin cariño a Detroit.

Mientras su estancia en la ciudad del motor se alarga, Givens cruza caminos (tenía que pasar) con un violento sociópata: Clement Mansell (Boyd Holbrook), un tipo escurridizo e imprevisible, aspirante a nuevo Jack White cuando no está estafando o matando. Mansell es el eje sobre el que giran otros interesantes personajes, como Sandy Stanton (Adelaide Clemens), su cómplice en una trama para explotar a ricachones incautos, o la abogada defensora Carolyn Wilder (Aunjanue Ellis), metida a su pesar en la defensa del asesino.

Todo lo que hizo grande a Justified sigue presente aquí. Tenemos a ese héroe memorable, de modos suaves pero mucha rabia contenida. O esos diálogos de ingenio feroz, a la vez lapidarios y cultivados, en los que se mezclan sin rubor lo sagrado y lo profano. En la sala de guionistas llegó a trabajar Walter Mosley, el maestro de la novela negra que nos dio al famoso detective Easy Rawlins.

Y a la vez, esta es otra clase de Justified, una en la que el salto temporal convierte a Givens en una figura, si cabe, aún más anacrónica, una reliquia en un mundo moderno de bízums y vídeos de gatos. Un vaquero ligeramente cansado de serlo, capaz de la autocrítica, que se pregunta durante cuánto tiempo más podrá seguir cazando forajidos.