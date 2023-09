“Considérate afortunado si nuestros caminos no se cruzan nunca”, asegura el protagonista de la magnífica nueva película de David Fincher, The Killer, al principio de la voz en off que durante el resto de su periplo usará para comunicarse con nosotros. Y el comentario –que quizá sea más bien una amenaza– es pertinente porque, en esas escenas iniciales, el tipo da evidencias de ser un asesino cortado según el mismo patrón que el Alain Delon de El silencio de un hombre (1967), un samurai implacable e imperturbable que, eso sí, en lugar de gabardina viste camisas hawaianas y gorro de pescador, y pasa el tiempo escuchando temazos de The Smiths.

La incesante narración, asimismo –por los demás, sus interacciones con el resto de personajes no superan la docena de frases–, le sirve para hacernos saber su escepticismo frente al mundo y la principal regla a aprender en su trabajo: “La empatía conduce a la debilidad, y la debilidad conduce a la vulnerabilidad”. Para matar por dinero, en otras palabras, hay que dejar las emociones al margen. Pero el mantra no resulta convincente por mucho que insista en repetirlo. Las canciones de Morrissey y su banda, recordemos, hablan de inseguridades, desilusiones, culpa y represión. “Es un hombre que ha construido un código para justificar lo que hace, y que ve cómo ese código se resquebraja”, afirmó ayer Fincher en la Mostra –donde The Killer compite por el León de Oro– para definir a su protagonista. Llegado el momento, en efecto, el asesino deja de completar transacciones comerciales relacionadas con el crimen y empieza a matar porque necesita vengarse. Y, mientras lo contempla llevar esa venganza a cabo, la película resulta previsible pero también apasionante, gracias a la variedad y el toque de distinción de los que el director dota cada una de las sucesivas escenas de crímenes, la deslumbrante claridad con la que narra a través de las imágenes y su perfecto sentido del ritmo, una máquina de precisión tan afinada como la capacidad para matar que su protagonista exhibe, al menos cuando no deja que los sentimientos se interpongan en su misión. Es, qué duda cabe, más sencilla que las obras maestras de Fincher; no es un oscuro diagnóstico sobre la condición humana como Se7en (1995) ni una obra visionaria como El club de la lucha (1999) –que, recordemos, fue abucheada durante su presentación mundial en este mismo festival–, y no tiene ni la complejidad y la envergadura de Zodiac (2007) ni la relevancia cultural de La red social (2010). En realidad, invita a ser entendida como un ejercicio, como un intento por parte de su autor de asegurarse de que su capacidad para crear intrigas brutales y perturbadoras permanece intacta tras el desvío en su carrera que Mank (2020) supuso, y como la rotunda demostración de que así es.